Llevan a 72 conductores al “Torito” en el primer día del programa “Conduce sin Alcohol” decembrino

Operativo Programa Conduce Sin Alcohol, "Jornadas Decembrinas". (SSC)

En la primer jornada 24 horas del programa Conduce Sin Alcohol, “Jornadas Decembrinas”, del 12 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a 72 conductores superaron el límite permitido y 71 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

El 12 de diciembre, la policía capitalina realizó 13 mil 422 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y 228 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

Desde el 12 de diciembre y hasta el 11 de enero del 2026, se realizarán jornadas continuas, las 24 horas del día con presencia en las 16 alcaldías. Este operativo plantea la instalación a lo largo de este período de mil 130 puntos de revisión en lugares estratégicos, como los puntos de entrada y salida a la ciudad y en zonas de alta incidencia de siniestros viales.

Todo el día, más de 500 hombres y mujeres policías dispondrán de tecnología de punta, para garantizar la correcta aplicación y la precisión en las mediciones.

A 22 años de creación, el programa “Conduce Sin Alcohol” tiene un enfoque esencialmente preventivo, dirigido, no a sancionar conductas, sino a crear conciencia y a mitigar los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

Sólo en la presente administración se han realizado 753 jornadas del programa Conduce Sin Alcohol, con la instalación de casi cinco mil puntos de revisión, y la aplicación de más de 64 mil pruebas de alcoholimetría, que han derivado en la detección de más de 15 mil personas que conducían con niveles de alcohol, por encima de los permitidos.