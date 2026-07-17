Pide PAN que FGR entregue a Rocha y a Marina del Pilar para mejorar relación con EU

Raúl Torres Raúl Torres (La Crónica de Hoy)

Tras revelarse más audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, donde ofrece ser “halcón” de Estados Unidos para evitar una posible investigación por nexos criminales y ante la negativa de la presidenta de México por entregar a Rubén Rocha ante la justicia norteamericana, el diputado migrante, Raúl Torres Guerrero, Secretario del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso local, exigió a la FGR y a la SSCP, entregar a ambos políticos para que sean procesados por sus delitos.

“Si queremos que ya no nos miren como un narcogobierno, la presidenta debe romper ese pacto y deslindarse de Rubén Rocha y de Marina del Pilar, quienes ahora están en la mira de Estados Unidos”, comentó el legislador del PAN.

Agregó que, si Morena sigue defendiendo a sus narcopolíticos, lo único que logrará será que el presidente estadounidense, Donald Trump, siga negándose a los tratados comerciales con nuestro país y prohibirá que nuestros mexicanos tengan un mejor nivel de vida y estancia en EU.

El panista Raúl Torres insistió en que este tipo de escenarios donde van dos gobernadores que tienen antecedentes de investigación o sospecha de indagatoria abierta desde los Estados Unidos, ya no es coincidencia y eso rompe los acuerdos comerciales, la relación diplomática y los avances que se ha tenido desde México con los Estados Unidos.

“Es importante que si queremos que nos tomen enserio en la relación con el socio comercial más importante que son los Estados Unidos, ya entreguen a los dos (Marina del Pilar y Rocha Moya) para afrontar las acusaciones que tienen”.

Afirmó que se deben dejar de hacer negociaciones en los oscurito con coyotes; evitar que se filtre información y audios comprometedores.

“Y eso tiene que ser frontal y sin máscaras que el gobierno federal decida ya de una vez por todas. De qué lado está, si va a cubrir a sus narcoaliados, narcopolíticos o narcos de Morena, o si va a estar del lado de los mexicanos que necesita una buena relación comercial política y migratoria con Estados Unidos”, airmó.

Para concluir señaló que el tiempo se acaba, pero aún se pueden sentar en la mesa para el mejor futuro de nuestras naciones, sin embargo, Morena tiene que decidir con quién está con los narco políticos o con los mexicanos en Estados Unidos.