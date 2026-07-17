Colapsa narrativa del PAN con detención del exgobernador Ruffo Appel: Morena

Ernesto Ruffo Appel

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México señaló que la “narrativa del PAN” sobre los supuestos “narcogobiernos” y “narcogobernadores” colapsa tras la detención del exgobernador, de Baja California, Ernesto Ruffo Appel (el primer gobernador de oposición en México).

Los morenistas respaldaron la investigación de la Fiscalía General de la República y la actuación de las instituciones dentro del Estado de derecho frente a dicha detención.

“Creemos en un principio que no admite excepciones: nadie está por encima de la ley, sin importar el color partidista de quien resulte señalado”, afirmó.

El grupo parlamentario recordó que durante este año, el PAN y sus aliados han insistido en instalar la narrativa de que los gobiernos de la Cuarta Transformación operan como un supuesto “narcogobierno”.

Destacó que se trata de un señalamiento repetido en tribunas, entrevistas y redes sociales, sin que en ningún momento se presentara una sola prueba que lo sostuviera. Hoy, con los elementos que la propia Fiscalía ha dado a conocer, esa narrativa se derrumba por su propio peso.

“La detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, señalado tras un año de investigación exhaustiva como parte de lo que las autoridades han descrito como la red de contrabando de combustible más grande documentada hasta el momento, deja en evidencia quién ha convivido realmente con estructuras de ilegalidad”, afirmaron los legisladores en un comunicado.

Recordaron que los panistas durante meses han acusado sin pruebas, y hoy, hay una investigación en curso, con resultados concretos, contra uno de los suyos, “así lo ha dejado en claro el Gabinete de Seguridad”.

“Este respaldo a la investigación es congruencia con lo que hemos sostenido siempre: que las instituciones sigan su curso, con pleno respeto al debido proceso, y que no haya impunidad para nadie”.

Señalaron que como grupo parlamentario, nada los distrae de lo que realmente importa para la gente: atender la seguridad de las familias, construir una ciudad próspera, sostener un gobierno honesto y cercano al pueblo, y cuidar a todas las personas.

“Esas son las prioridades que seguirán guiando nuestro trabajo legislativo, más allá de las narrativas que otros busquen imponer”.

Apara finalizar, reiteraron el compromiso desde Morena, seguir defendiendo la verdad, la justicia y una ciudad donde las instituciones estén al servicio del pueblo.