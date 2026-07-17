Mundial 2026 dejó una derrama de hasta 66 mil mdp y más de 100 mil empleos formales en la CDMX

Fan Fest CDMX Previo a los últimos partidos, el Fan Fest capitalino abrirá un día más para dar lugar a presentaciones culturales y musicales con acceso completamente libre. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 generó en la Ciudad de México una derrama económica estimada de entre 44 mil y 66 mil millones de pesos, propició la creación de más de 100 mil empleos formales durante junio y atrajo a más de cuatro millones de turistas y visitantes entre el 1 de junio y el 15 de julio, de acuerdo con el balance presentado este viernes por el Gobierno capitalino.

En la conferencia “Mundial 2026: resultados que se quedan en la ciudad”, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que el torneo dejó tres principales resultados: una derrama económica histórica, el mayor crecimiento mensual del empleo formal en más de dos décadas y un incremento del turismo con beneficios distribuidos en las 16 alcaldías.

Según las cifras oficiales, el monto mínimo de la derrama corresponde a las operaciones realizadas con tarjetas bancarias durante junio, las cuales ascendieron a 44 mil millones de pesos adicionales respecto al mismo mes de 2025. Al incorporar el gasto realizado en efectivo, la administración estimó que el impacto económico total alcanzó hasta 66 mil millones de pesos.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, explicó que entre el 11 y el 30 de junio las transacciones con tarjetas de crédito y débito sumaron 193 mil millones de pesos, equivalentes a un incremento de 44 mil millones respecto al año anterior, lo que representó un aumento de 30 por ciento.

Añadió que se registraron 121 millones de operaciones adicionales durante ese periodo.

Récord de empleo y crecimiento del turismo

El gobierno capitalino informó que junio de 2026 se convirtió en el mes con mayor generación de empleo formal desde que existe registro del Instituto Mexicano del Seguro Social, con más de 100 mil nuevos puestos de trabajo respecto a mayo. Asimismo, señaló que la capital mantiene el salario promedio registrado ante el IMSS más alto del país.

En materia turística, la Secretaría de Turismo reportó la llegada de 4 millones 112 mil turistas y visitantes entre el 1 de junio y el 15 de julio. Del total, un millón 600 mil se hospedaron en hoteles; un millón 353 mil 600 utilizaron plataformas de hospedaje, y un millón 46 mil 512 permanecieron en casas de familiares o amigos. La cifra representa un incremento de 21 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

La administración capitalina también destacó que de enero a junio los aeropuertos de la Ciudad de México y el AIFA recibieron 4.4 millones de pasajeros internacionales mediante 88 mil vuelos. Además, con datos proporcionados por BBVA, indicó que el gasto de turistas internacionales aumentó 61.2 por ciento en comparación con junio del año pasado.

Las alcaldías con mayores incrementos en el consumo de visitantes extranjeros fueron Xochimilco, donde el gasto aumentó 124 por ciento; Tlalpan e Iztacalco, donde se duplicó; mientras que en Tláhuac e Iztapalapa se triplicó y en Milpa Alta se cuadruplicó. El gobierno consideró que estos resultados reflejan una descentralización de la actividad turística.

Movilidad, consumo e infraestructura

Durante junio, el sistema de transporte público registró casi cinco millones de viajes adicionales respecto al mismo mes de 2025.

De ese total, el Metro concentró 2.5 millones de viajes extra, mientras que la Red de Transporte de Pasajeros sumó alrededor de dos millones más. Asimismo, la Red de Trolebuses incrementó 21 por ciento sus usuarios y las membresías temporales de Ecobici crecieron casi 50 por ciento.

Las autoridades señalaron que visitantes de 84 países utilizaron tarjetas bancarias internacionales para ingresar al Metro y Metrobús durante el torneo, lo que permitió medir la diversidad de turistas que llegaron a la ciudad.

En cuanto al consumo, el Gobierno de la Ciudad presentó información de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), según la cual 95.3 por ciento de las personas encuestadas realizó compras relacionadas con los partidos de la Selección Mexicana y dos de cada tres adquirieron productos adicionales a sus compras habituales, con un gasto promedio de 470 pesos por persona. Los principales productos fueron cerveza, carne y botanas.

También se informó que durante los encuentros de la Selección Mexicana las ventas en plataformas como Rappi se duplicaron, mientras que Uber reportó un incremento de 48 por ciento en los días de partido y más de 90 mil viajes hacia y desde el Estadio Ciudad de México.

Como parte del balance, la administración capitalina señaló que la ciudad llegó al Mundial con más de dos mil obras de infraestructura concluidas, realizadas mediante una inversión de 23 mil millones de pesos, las cuales, aseguró, permanecerán como legado del torneo.

Además, anunció la puesta en marcha de una plataforma pública con indicadores económicos y turísticos derivados del evento, elaborada en colaboración con BBVA.