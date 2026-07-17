Atizapán instala más de 11 mil luminarias para reforzar la seguridad en espacios públicos

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza informó que, durante la actual administración 2025-2027, ha instalado más de 11 mil luminarias y reparado otras 5 mil 510 en diferentes puntos del municipio, con el objetivo de mejorar la iluminación de calles, avenidas, parques y espacios públicos.

La administración encabezada por el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, señaló que estas acciones buscan fortalecer la seguridad, facilitar la movilidad y brindar mayor tranquilidad a las familias que habitan en el municipio.

De acuerdo con el gobierno local, los trabajos son realizados por personal de la Dirección de Servicios Públicos, que mantiene recorridos permanentes para supervisar el funcionamiento del sistema de alumbrado público, detectar fallas y atender de manera oportuna los reportes realizados por la ciudadanía.

La estrategia contempla tanto la instalación de nuevas luminarias como el mantenimiento de las ya existentes, con el propósito de ofrecer un servicio eficiente y mejorar las condiciones de iluminación en las zonas de mayor tránsito peatonal y vehicular.

El alcalde Pedro Rodríguez Villegas destacó que la correcta aplicación de los recursos públicos permite atender necesidades prioritarias de la población mediante obras y servicios que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes.

Asimismo, indicó que el fortalecimiento del alumbrado público contribuye a generar entornos más seguros, ya que una mejor iluminación ayuda a prevenir hechos delictivos y favorece el uso de los espacios públicos durante la noche.

La administración municipal explicó que el mantenimiento constante de la infraestructura también permite prolongar la vida útil de las luminarias y reducir las afectaciones ocasionadas por fallas en el servicio.

Además, hizo un llamado a la población para continuar reportando cualquier desperfecto en el sistema de alumbrado, a fin de que las cuadrillas de Servicios Públicos puedan atender las incidencias con mayor rapidez.

El Gobierno de Atizapán reiteró que el programa de modernización y mantenimiento del alumbrado público permanecerá activo durante la presente administración, con la finalidad de ampliar la cobertura del servicio y mantener en buen estado la infraestructura existente.

Finalmente, el alcalde refrendó su compromiso de seguir trabajando de manera cercana con la ciudadanía para recuperar espacios públicos, fortalecer la seguridad y construir un municipio más ordenado, iluminado y con mejores condiciones para el desarrollo de las familias atizapenses.