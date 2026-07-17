Llama MC a intensificar trabajos de desazolve y limpieza de coladeras en Azcapotzalco

Lluvias CDMX Protección Civil emite alerta naranja. (cuartoscuro)

La bancada naranja en el Congreso de la Ciudad de México presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a la alcaldía Azcapotzalco a intensificar trabajos de desazolve y limpieza en coladeras, alcantarillas y redes de drenaje en las distintas colonias de la demarcación.

Lo anterior, con el propósito de prevenir inundaciones, proteger la seguridad de las familias y fortalecer la atención preventiva durante la temporada de lluvias.

La diputada promovente, Luisa Ledesma Alpízar, señaló que año con año las lluvias ponen a prueba la infraestructura hidráulica de la ciudad y evidencian la importancia de realizar acciones preventivas que permitan reducir riesgos para la población.

Y explicó que la acumulación de basura, lodo, hojas y otros residuos en las coladeras impide el adecuado flujo del agua pluvial, provocando encharcamientos e inundaciones que afectan la movilidad, el patrimonio y la calidad de vida de miles de personas.

Además, aseguró que en diversas colonias de Azcapotzalco las y los vecinos han manifestado de manera constante la necesidad de fortalecer el mantenimiento del sistema de drenaje, ya que durante las lluvias se presentan afectaciones en calles, avenidas, zonas habitacionales y áreas comerciales que complican el tránsito de peatones y vehículos, además de representar riesgos para personas adultas mayores, niñas, niños, personas con discapacidad y usuarios del transporte público.

Por lo anterior, señaló que la prevención debe convertirse en el eje principal de la estrategia de atención, pues esperar a que ocurran las inundaciones incrementa los daños materiales, las afectaciones a viviendas, comercios e infraestructura urbana, así como la aparición de focos de infección, fauna nociva y deterioro del pavimento.

La emecista consideró que el cambio climático ha provocado lluvias cada vez más intensas, por lo que resulta indispensable fortalecer las acciones de mantenimiento preventivo y la coordinación entre las autoridades responsables.

En ese sentido, el exhorto plantea que la Alcaldía Azcapotzalco refuerce de manera permanente los trabajos de limpieza de coladeras, alcantarillas y drenaje, priorizando aquellas zonas que históricamente registran mayores encharcamientos o reportes ciudadanos, además de mantener recorridos preventivos y atender oportunamente las solicitudes de la población para disminuir riesgos durante la temporada de lluvias.

Lo anterior se funda en que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho de todas las personas a una buena administración pública y a recibir servicios públicos eficientes y de calidad, mientras que la legislación local otorga a las alcaldías atribuciones para ejecutar programas relacionados con el drenaje, alcantarillado y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, por lo que resulta procedente impulsar acciones preventivas que garanticen un mejor funcionamiento de estos servicios en beneficio de la ciudadanía.

Finalmente, hizo énfasis en que invertir en prevención representa una de las mejores formas de proteger a las familias, reducir afectaciones económicas y fortalecer la resiliencia urbana frente a los fenómenos meteorológicos, por lo que hizo un llamado a continuar trabajando de manera coordinada para mantener en óptimas condiciones la infraestructura pluvial de Azcapotzalco y brindar mayor seguridad a quienes habitan y transitan diariamente por la demarcación.