Refugio Franciscano: versiones encontradas y la incertidumbre por el futuro de más de mil animales

El conflicto en torno al Refugio Franciscano continúa sin una resolución definitiva y mantiene en incertidumbre el destino de más de mil animales que durante 48 años han sido atendidos en este espacio. El caso tomó mayor relevancia tras el desalojo ocurrido recientemente, un hecho que marcó un antes y un después para una institución con casi medio siglo de historia dedicada al rescate y cuidado de perros y otros animales en situación de abandono.

De acuerdo con el contexto documentado por La Crónica de Hoy, el Refugio Franciscano fue fundado hace 48 años y, desde entonces, se consolidó como un referente en la protección de animales, operando principalmente con donaciones y el apoyo de voluntarios. Sin embargo, una disputa legal por el predio que ocupaba derivó en un desalojo que, según los responsables del refugio, se realizó de manera inesperada y sin que existiera una alternativa clara para el traslado de los animales.

Este sábado 13 de diciembre, a las afueras del inmueble donde se ubicaba el refugio, nuevamente se observó a un perro acompañado de sus dueños, escena que fue captada en video y que reflejó la confusión que aún persiste en la zona. Aunque el desalojo ya se llevó a cabo, la presencia de animales y personas vinculadas al refugio evidenció que el conflicto sigue abierto y sin una solución concreta.

El reportaje de La Crónica de Hoy explica que en esta situación están involucrados el Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck, entidad que reclama la posesión del predio. Ambas partes aseguran actuar en favor del bienestar animal, aunque con posturas distintas que han generado controversia y división de opiniones entre activistas, vecinos y autoridades.

Por un lado, representantes del Refugio Franciscano han insistido en que su principal objetivo es garantizar que los animales estén 100 por ciento sanos y salvos. Señalan que actualmente atienden a más de mil 500 perros rescatados del maltrato y el abandono, a quienes se les proporciona alimento, atención básica, cuidados diarios y paseos los domingos en horarios establecidos. Además, aseguran que el refugio cuenta con personal las 24 horas del día y con horarios formales para el voluntariado.

En contraste, la Fundación Heghenbeck ha sostenido que su actuación responde únicamente al interés de mejorar las condiciones de vida de los animales. De acuerdo con esta versión, el refugio no contaba con condiciones adecuadas para albergar a tantos perros y se habrían detectado prácticas que no garantizaban su bienestar, entre ellas una alimentación nada adecuada.

Según lo expuesto por la fundación, algunos animales habrían sido alimentados con productos industrializados, como panes Nito de la empresa Bimbo, lo que fue presentado como evidencia de una dieta incorrecta. Este argumento fue difundido como parte de la justificación para intervenir y retirar a los animales del lugar.

Sin embargo, integrantes del Refugio Franciscano rechazaron de manera categórica estas acusaciones y calificaron dichas imágenes y señalamientos como un “montaje”. Explicaron que la alimentación de los animales depende en gran medida de donaciones, por lo que en ocasiones se recurre a distintos tipos de alimentos con el objetivo de evitar que los perros pasen hambre, sin que esto implique descuido o negligencia intencional.

En medio de la controversia, el refugio ha recibido el respaldo de ciudadanos y figuras públicas. Entre ellos, Kevin Roldan acudió recientemente a entregar alimento y expresar su apoyo. Roldan, quien ha participado en acciones de carácter social, señaló que durante su visita pudo constatar que los animales se encuentran bien cuidados, reciben comida de manera regular y cuentan con organización interna para su atención. También destacó la labor del personal y de los voluntarios que permanecen en el lugar de manera permanente.

Ante la presión social y las posturas encontradas, ya se ha informado que se establecerá una mesa de diálogo con la participación de las partes involucradas y autoridades correspondientes, con el objetivo de buscar una solución que priorice el bienestar de los animales. Esta mesa buscará analizar alternativas para garantizar condiciones adecuadas y definir el futuro del refugio y de los más de mil animales que dependen de él.

Mientras tanto, activistas y defensores de los derechos de los animales continúan solicitando transparencia y seguimiento puntual al caso. A casi 50 años de su fundación, el Refugio Franciscano enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia, mientras el futuro de cientos de perros permanece en espera de una resolución definitiva.