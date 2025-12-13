Secretaria de Gobernación respalda a Alejandro Armenta durante su Primer Informe de Gobierno en Puebla

Durante la presentación del Primer Informe de Gobierno del gobernador de Puebla, Alejadro Armenta Mier, la secretaria de Gobernación acudió en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para expresar el respaldo del Gobierno federal a la administración estatal y reconocer el trabajo realizado durante el primer año de gestión.

En su mensaje, la funcionaria federal transmitió un saludo y un afectuoso abrazo de la presidenta Claudia Sheinbaum al pueblo de Puebla y al gobernador Alejandro Armenta. Señaló que su presencia en este acto tuvo como objetivo acompañar la entrega del informe y recibir el documento que da cuenta de las acciones realizadas a lo largo de los primeros 12 meses de un gobierno que, recordó, llegó con un amplio respaldo popular.

La secretaria de Gobernación destacó que el gobierno encabezado por Alejandro Armenta ha respondido con resultados a la confianza que la ciudadanía depositó en las urnas. Subrayó que existe una colaboración permanente entre el Gobierno de México y los gobiernos estatales y municipales del país, y que en el caso de Puebla se mantiene un trabajo coordinado y cercano con el gobernador y su gabinete.

Durante su intervención, reconoció la coordinación que se ha logrado en la entidad, especialmente en materia de seguridad. Señaló que el gobernador Armenta encabeza diariamente las reuniones de seguridad, en las que participan autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que consideró una muestra clara de su compromiso con el bienestar de la población. Agradeció además la sensibilidad del mandatario estatal en un tema que, dijo, es prioritario para el Gobierno federal.

La funcionaria también reconoció la disposición del equipo de trabajo del gobierno estatal, en particular del secretario de Gobernación, con quien mantienen comunicación constante para la atención de conflictos y la resolución de diversas expresiones ciudadanas mediante el diálogo y la concertación.

En otro momento de su mensaje, la secretaria de Gobernación felicitó a quienes participaron en la atención de la emergencia reciente que afectó a varios estados del país, entre ellos Puebla. Destacó el despliegue de apoyos del Gobierno de México, encabezados por las Fuerzas Armadas, así como la colaboración de todas las instancias del gobierno estatal y la participación solidaria de otros gobernadores, como el mandatario de Oaxaca, Salomón Jara, quien estuvo presente en el evento.

Señaló que estas acciones reflejan el carácter solidario y generoso del pueblo de México, que se mantiene unido tanto en los momentos favorables como en las situaciones difíciles. Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un cariño especial por el pueblo de Puebla y que ha visitado el estado en diversas ocasiones para acompañar al gobernador y constatar el trabajo conjunto entre los gobiernos federal y estatal.

Como ejemplo de esta coordinación, recordó la reciente inauguración del Hospital Regional General Número 36 del IMSS, encabezada por la presidenta junto al gobernador Alejandro Armenta. Finalmente, la secretaria reiteró el reconocimiento y respaldo del Gobierno de México al mandatario estatal, a su equipo de trabajo y a las y los poblanos, a quienes felicitó por este primer año de avances y resultados en favor de la población.