Jóvenes convocados como Generación Z se manifiestan en el primer cuadro de la capital

La movilización inició en el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Zócalo; autoridades no reportaron incidentes durante el recorrido (Andrea Murcia Monsivais)

Colectivos identificados como Generación Z, integrados por decenas de jóvenes marcharon por calles del centro de la capital con el objetivo de visibilizar diversas inconformidades sociales y políticas que, señalan, afectan de manera directa a las nuevas generaciones.

La concentración principal inició por la mañana en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Desde ese punto, el contingente avanzó por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, para posteriormente incorporarse a Avenida 5 de Mayo con destino al Zócalo capitalino. Durante el trayecto se realizaron cierres viales temporales y ajustes en la circulación, lo que motivó la implementación de rutas alternas por parte de las autoridades de tránsito.

De acuerdo con lo expresado por participantes durante el recorrido, la movilización tuvo un carácter mayormente simbólico y se desarrolló de forma pacífica. Algunos asistentes portaron carteles y mensajes relacionados con temas como seguridad, acceso a oportunidades, justicia y participación de las juventudes en la vida pública, sin que se registraran consignas partidistas ni llamados directos a organizaciones políticas.

La protesta se desarrolló bajo la supervisión de cuerpos de seguridad y personal de apoyo del gobierno capitalino, con el objetivo de garantizar la integridad tanto de las personas manifestantes como de peatones y automovilistas. Hasta el momento no se reportaron enfrentamientos ni incidentes mayores durante el avance del contingente.

Cabe señalar que esta movilización ocurre en un contexto en el que marchas previas convocadas bajo el mismo nombre han generado debate público y atención mediática, debido a episodios de tensión registrados en protestas anteriores. En esta ocasión, la jornada transcurrió sin reportes de detenciones ni daños a la infraestructura urbana.

Autoridades locales informaron que mantendrían vigilancia en la zona centro durante el resto del día para normalizar la movilidad y evitar afectaciones prolongadas. En tanto, los organizadores señalaron que continuarán utilizando las movilizaciones como un medio para expresar demandas y preocupaciones de sectores jóvenes de la población.

Hasta el cierre de esta edición, la marcha había concluido sin incidentes graves y con la dispersión gradual de los asistentes en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad.