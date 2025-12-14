Más de cinco mil personas acuden al encendido del árbol navideño en Venustiano Carranza

Más de cinco mil personas acudieron este fin de semana a la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza para presenciar el encendido del árbol monumental de Navidad, acto con el que el gobierno local dio inicio formal a las Fiestas Navideñas 2025 en la demarcación.

El evento fue encabezado por la alcaldesa Evelyn Parra y reunió a habitantes de distintas colonias de Venustiano Carranza, así como a visitantes de otras alcaldías de la Ciudad de México e incluso de municipios cercanos. De acuerdo con autoridades locales, la afluencia superó las cinco mil personas durante la inauguración.

Con el encendido del árbol, la explanada se convirtió en un espacio decorado con iluminación temática y diversas atracciones dirigidas principalmente a familias y niñas y niños. Entre las actividades instaladas se encuentran un nacimiento de gran formato, un tren turístico denominado “Expreso Polar”, una Villa Navideña y áreas destinadas a la convivencia con personajes tradicionales como Santa Claus y los Reyes Magos, quienes cuentan con un buzón de cartas y un módulo fotográfico.

A ello se suma un jardín botánico temático inspirado en Alicia en el País de las Maravillas, además de una romería con venta de productos y alimentos propios de la temporada decembrina.

Las autoridades informaron que estas actividades permanecerán abiertas al público hasta el próximo 6 de enero de 2026 y que el acceso será gratuito. Durante el acto inaugural, la alcaldesa señaló que se desplegó un operativo de seguridad con elementos de la policía auxiliar, personal del Comando VC y trabajadores encargados del control de aforo, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de las y los asistentes.

La alcaldesa indicó también que las distintas territoriales de la alcaldía contarán con actividades navideñas y la realización de posadas tradicionales, con la intención de llevar estas celebraciones a las colonias y fortalecer la convivencia comunitaria en toda la demarcación.

Asistentes al evento reconocieron la realización de este tipo de actividades públicas, al considerar que fomentan la convivencia familiar y el rescate de tradiciones propias de la temporada decembrina.

Cabe señalar que las celebraciones navideñas en Venustiano Carranza se desarrollarán del 13 de diciembre al 6 de enero, como parte de la agenda cultural y recreativa impulsada por el gobierno local durante este fin de año.