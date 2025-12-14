Operación Senda: detienen a 68 integrantes de bandas criminales en Edomex

Detenidos Criminales detenidos en la Operación Senda. (FGJEM)

La Fiscalía mexiquense dio a conocer avances de la estrategia de seguridad “Operación Senda”, en la cual fueron detenidas 68 personas dedicadas al robo a transporte y diversos delitos de alto impacto en el Estado de México.

El operativo se realizó en 46 municipios del Estado de México tras una investigación de cinco meses, derivada de denuncias de empresarios y operadores de tráilers en carreteras, lo que permitió desarticular un grupo dedicado al robo de mercancía con violencia en Edomex e Hidalgo.

En el operativo, fue desarticulada una banda de 12 personas, incluido su líder, se aseguraron armas, vehículos, hidrocarburo y mercancía robada. Estas acciones, junto con la vigilancia permanente en carreteras federales, protegen a transportistas, empresas y cadenas de suministro.