El 70% de los habitantes quiere Cablebús en Milpa Alta, afirma alcalde

El alcalde señaló que se trata de un transporte ideal, debido a la complejidad de las calles de la alcaldía (Adrián Contreras)

El alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero, aseguró que el 70% de los habitantes de Milpa Alta están a favor del Cablebús y descartó que con dicho sistema de transporte se vaya a cambiar el uso de suelo.

Lo anterior, tras la presentación de resultados de su gestión ante el Congreso de la Ciudad de México, donde destacó que la demarcación que gobierna se caracteriza por tener un territorio rural, agrícola, forestal y comunitario; además de una gran riqueza cultural por sus 12 pueblos originarios.

El alcalde detalló que actualmente se realizan consultas en los pueblos donde estarán las distintas estaciones, informó que “ya hay un Pueblo que se consultó, San Francisco Tecoxpa, y la población está a favor del Cablebús”.

Octavio Rivero reiteró que “la gente quiere Cablebús” debido a diversas problemáticas de movilidad en la alcaldía, “complicaciones a veces el transporte público y calles muy estrechas, por ello hay un respaldo popular al proyecto de la jefa de Gobierno”, declaró.

También dio a conocer que se realizarán mesas de dialogo con quienes no aprueban el proyecto, que en su mayoría, creen que se cambiará el uso de suelo y se permitirá que entren grandes cadenas trasnacionales a la demarcación.

“Nosotros vamos a seguir con nuestra vocación rural. Vamos a mantener la economía local, no vamos a permitir la entrada de este tipo de consorcios a Milpa Alta, que rompe con la vida comunitaria, con el comercio primario y que además, pues es una competencia desleal... Vamos a seguir manteniendo nuestra vida comunitaria, nuestro cerco ante plazas comerciales y vamos a seguir trabajando para que la gente tenga esa certeza”, declaró.

Milpa Alta invita a rutas turísticas

En cuanto al Mundial, el alcalde explicó que Milpa Alta ha preparado grandes cosas para los visitantes como 21 rutas turísticas, el Museo Vivo de la Cocina,

Además informó que se está terminando de remodelar el Museo Regional, “acabamos de inaugurar una terraza turística en el edificio de alcaldía, estamos a punto de inaugurar también un nuevo Centro Ecológico Recreativo para las infancias en San Juan Tepenahuac”.

Ante las y los legisladores, Octavio Rivero aseveró que Milpa Alta es una de las alcaldías mejor posicionadas en materia de seguridad en la Ciudad de México, ya que registró una disminución de 18 por ciento en la percepción de inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

Indicó que, como parte de su estrategia de seguridad, se amplió la capacidad del Centro de Monitoreo para poder instalar más de mil 500 cámaras.

Asimismo, resaltó la inversión histórica de 69 millones de pesos en infraestructura de agua potable y drenaje, que evitó que se registraran inundaciones y desbordamiento de barrancas el año pasado y lo que va de 2026.

Al ser una alcaldía rural, afirmó que este año aumentó el apoyo a los productores de nopal y de cultivos frutales, así como a quienes se dedican a la actividad forrajera. Agregó que dio inicio el proyecto de Escuela Campesina, la cual se prevé que sea un lugar de aprendizaje e investigación para formar nuevas generaciones de hombres y mujeres de este sector.