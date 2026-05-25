CDMX amplía estrategia de salud mental: atenderá 24/7, abrirá clínica especializada y llevará apoyo emocional a toda la ciudad

La Ciudad de México ampliará su política de salud mental con nuevos servicios de atención permanente, una clínica especializada abierta las 24 horas y una red de centros comunitarios, luego de reportar que su programa escolar de bienestar emocional ya atendió a más de un millón de estudiantes y ayudó a prevenir más de 150 casos de riesgo suicida.

Las cifras presentadas por el gobierno capitalino indican que el 12 por ciento de la población de la ciudad vive con malestar psicológico; entre adolescentes la cifra sube a 14.4 por ciento y casi una de cada cinco mujeres adolescentes reporta afectaciones emocionales.

Como parte de la estrategia “Vida Plena, Corazón Contento”, la administración local informó que el programa opera ya en mil 116 escuelas —802 secundarias públicas y 314 planteles de nivel medio superior—, con cobertura total en las preparatorias públicas, excepto las pertenecientes a la UNAM.

Los resultados reportados incluyen la atención de 579 emergencias sociales relacionadas con ansiedad, depresión, violencia, consumo de sustancias y riesgo suicida, además del acompañamiento a más de 100 mil madres, padres, docentes y directivos escolares.

Prevención desde las escuelas

La estrategia funciona con 225 especialistas en salud mental, de los cuales 200 visitan escuelas cada 15 días para impartir talleres, acompañamiento personalizado y actividades preventivas dirigidas a estudiantes, familias y personal educativo.

La directora del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, Amaya Ordorika, sostuvo que se trata del único programa en México que lleva atención emocional “de forma sistemática, permanente y universal” a secundarias y bachilleratos públicos.

Los ejes de trabajo abarcan salud mental, prevención del suicidio, consumo de sustancias psicoactivas, violencia sexual, violencia entre pares y cultura de paz.

Encuestas aplicadas por el gobierno capitalino muestran alta aceptación del programa: 98 por ciento de madres y padres consultados considera fundamentales las actividades y más de 90 por ciento percibe mejoras en el bienestar emocional de sus hijas e hijos.

Nuevas acciones y atención comunitaria

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció además una nueva línea telefónica de atención emocional disponible 24 horas, orientada tanto a emergencias como a situaciones generales de malestar psicológico.

También se pondrán en marcha 100 jornadas territoriales de bienestar emocional en colonias, pueblos y barrios vulnerables, con terapias, diagnósticos y talleres gratuitos.

Las medidas de mediano plazo son la construcción, a partir del próximo año, de una Clínica de las Emociones con servicio permanente para crisis de salud mental.

Además, la ciudad proyecta instalar 100 Centros de Cuidado de las Emociones hacia 2030, vinculados a las Utopías, con la meta de que cualquier persona tenga un espacio de atención a menos de 15 minutos de distancia.

La secretaria de Salud, Nadine Gasman, afirmó que la política busca garantizar el acceso universal y gratuito a la salud mental, especialmente entre adolescentes, mientras que el psiquiatra Juan Manuel Quijada señaló que el modelo coloca la prevención “en los salones de clase, las familias y las redes comunitarias”, alejándose del enfoque centrado exclusivamente en hospitales psiquiátricos.