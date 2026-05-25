Recolectan en Ecatepec en lo que va del año más de 7 mil toneladas de basura, con programa nocturno

Recolecta nocturna de basura en Ecatepec busca evitar que la temporada de lluvias aminore daños por posibles inundaciones (Especial)

Operativo nocturno — Con el objetivo de buscar soluciones a los problemas de inundaciones en esta temporada de lluvias que golpean a varios sectores de Ecatepec, por iniciativa de la alcaldesa Azucena Cisneros se mantiene vigente el programa “nocturno de recolección de basura” en el que personal de Servicios Públicos a bordo de camiones recolectores, recorren 88 colonias de la parte alta de la demarcación, y de manera gratuita retiran basura de los vecinos, lo que ha permitido en lo que va del año, retirar 7 mil 379 toneladas de desechos.

El operativo nocturno de recolecta de basura se puso en marcha en enero pasado y de forma prioritaria comprende zonas colindantes con nueve barrancas prioritarias, con 20 rutas, que abarcan 87 colonias y 375 calles.

Las acciones de este servicio se llevan a cabo lunes, miércoles y viernes en un horario de 22:00 horas a la 01:00 horas del día siguiente, horario en el que personal de obras públicas en coordinación con elementos de Seguridad Pública y en algunos casos con participación de la alcaldesa Azucena Cisneros, recorren varias colonias para recolectar la basura, lo que ha beneficiado a más de 10 mil familias por noche.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos municipal, una de estas jornadas nocturnas se llevó a cabo el pasado 15 de mayo en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, de donde se retiraron 150 toneladas de desperdicios. “La visión de nuestra presidenta desde el primero de enero del 2025 fue muy puntual: limpieza, limpieza, limpieza, porque la basura mata”, resaltó.

En lo que va del año se han recolectado 7 mil 379 toneladas de basura en las primeras 20 rutas, en colonias aledañas a las barrancas de San Andrés de la Cañada, San Carlos, Óstor (Almárcigo Norte), Las Venitas, Chapultepec, San Pedro Xalostoc, Tablas del Pozo, Mesa de Leones y La Joya.

La Crónica de Hoy 2026