Entregan rehabilitación de calle en Lomas de San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla

Entregan calle rehabilitada en Tlalnepantla

El gobierno municipal de Tlalnepantla entregó la rehabilitación de la calle Novena de Morelos, ubicada en la comunidad de Lomas de San Juan Ixhuatepec, como parte de las acciones de mejoramiento urbano en el municipio.

La obra fue encabezada por el alcalde Raciel Pérez Cruz, quien puntualizó que los trabajos buscan mejorar la calidad de vida de las y los habitantes mediante espacios más seguros y funcionales.

De acuerdo con autoridades municipales, la renovación incluyó la rehabilitación de andadores, instalación de nueva iluminación LED, mejoramiento de servicios básicos y la incorporación de expresiones artísticas en espacios públicos.

Vecinos de la zona participaron en el acto de entrega y recorrieron las obras realizadas, las cuales forman parte de la estrategia de transformación urbana impulsada por el gobierno local.

El gobierno local señaló que estas acciones tienen como objetivo fortalecer la seguridad, movilidad y convivencia comunitaria en distintas colonias del municipio.

La Crónica de Hoy 2026