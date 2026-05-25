EdoMéx abre canales de denuncia para frenar “coyotes” y cobros ilegales en trámites

Canales de denuncia

El Gobierno del Estado de México habilitó líneas de denuncia para combatir el llamado “coyotaje” en trámites gubernamentales y evitar que ciudadanos sean víctimas de fraudes o cobros ilegales dentro de oficinas públicas.

La medida forma parte de la campaña permanente “¡Di No al Coyotaje!”, impulsada por la Oficialía Mayor del Estado de México como parte de la estrategia de transparencia y combate a la corrupción de la administración encabezada por Delfina Gómez Álvarez.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, el objetivo es garantizar que la población pueda realizar sus trámites de manera gratuita, segura y sin intermediarios.

El gobierno estatal informó que las personas podrán reportar irregularidades, intentos de fraude o malas prácticas mediante el número 800 702 87 70, habilitado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Además, la Secretaría de la Contraloría del Estado de México también puso a disposición el número 722 167 9409 y diversas extensiones telefónicas para denunciar posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos.

Las autoridades señalaron que la intención es fortalecer la atención transparente y evitar que ciudadanos paguen dinero extra a supuestos gestores o intermediarios.

Canales de denuncia

Centros administrativos en 11 municipios

La campaña se mantiene activa en los Centros de Servicios Administrativos instalados en municipios como Toluca, Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, entre otros.

Estos espacios brindan atención de lunes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

La Oficialía Mayor pidió a la ciudadanía acercarse únicamente con personal debidamente identificado para recibir orientación en trámites relacionados con licencias, placas, actas de nacimiento, apostillas y otros servicios gubernamentales.

El gobierno mexiquense aseguró que con estas acciones busca reforzar la legalidad y recuperar la confianza ciudadana en la atención pública.