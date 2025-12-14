Operativo Enjambre: Condenan a exalcaldesa de Amanalco por homicidio

Detenida María Elena Martínez Robles. (FGJEM)

Un juez dictó sentencia condenatoria a María Elena Martínez Robles, expresidenta Municipal de Amanalco, por el delito de homicidio calificado contra del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y a su asistente ​Guillermo Jerónimo el 25 de enero del 2024, por negarse a colaborar con ella en actos delictivos.

Cuando era gobernante del municipio, María Elena se reunió varias ocasiones con el grupo criminal “La Familia Michoacana”. Según testimonios, varios testigos la observaron en los encuentros, donde cada tres meses les entregaba un millón 300 mil pesos.

Un testimonio presencial afirmó haber escuchado a la edil en una llamada telefónica en la que le pedía a un miembro de “La Familia Michoacana” que matara a Miguel Ángel, a causa de los problemas que sostenían.

Miguel Ángel y la presidenta tuvieron enfrentamientos desde que en el 2021, ella ganó la elección bajo el partido Movimiento Ciudadano y enseguida, cambió su militancia a Morena. En enero del 2022, el hombre tomó las instalaciones del ayuntamiento y le negó la entrada a la edil.

En ese momento, María Elena acusó al hombre de golpearla y de amenazarla de muerte. Días después, el síndico y su acompañante fueron encontrados sin vida dentro de su automóvil en un barranco.

Dicho homicidio fue ordenado por la exedil, con el fin de poder seguir controlando las decisiones al interior de la administración municipal.

En tanto, la autoridad judicial determinó la culpabilidad de María Elena Martínez Robles en este ilícito, y fijó el próximo martes como fecha para la audiencia de individualización de sanciones.

A través del “Operativo Enjambre”, desde el 22 de noviembre del 2024 se realizaron acciones simultáneas para aprehender a los servidores públicos que son señalados de asociarse con el crimen organizado, extorsión y homicidios.​

Esta operación investiga la probable relación de funcionarios públicos municipales con delitos de alto impacto cometidos en la entidad por grupos criminales generadores de violencia.