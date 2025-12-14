Vecinos de la Tabacalera participan en consulta sobre romería en el Monumento a la Revolución

Consulta Ciudadana para la instalación de la Romería en el Monumento a la Revolución (Graciela López Herrera)

Este domingo se realizó la consulta ciudadana entre vecinos de la colonia Tabacalera para decidir si permitirán o no la tradicional romería y feria decembrina en la explanada del Monumento a la Revolución, tema que ha generado tensión entre residentes y comerciantes en las últimas semanas.

Desde tempranas horas, personal de la Secretaría de Gobierno y de la Subsecretaría de Reordenamiento de la Vía Pública acudió a la zona para implementar la consulta y conocer las opiniones de quienes habitan alrededor de la Plaza de la República, espacio emblemático y turístico de la alcaldía Cuauhtémoc. Durante las últimas semanas, el gobierno capitalino realizó visitas casa por casa para sondear posturas y explicar los alcances de este ejercicio, en medio de quejas por ruido, congestión y afectación al descanso de los vecinos.

Vecinos de la Tabacalera han insistido en que la instalación anual de juegos, puestos y atracciones en el Monumento a la Revolución provoca caos vial, presencia de franeleros y ruido excesivo que se extiende hasta altas horas de la madrugada, lo que ha motivado el rechazo a la feria y la petición de reubicarla en espacios más adecuados fuera de zonas habitacionales, como parques y áreas amplias de la Ciudad de México.

Vecino de la colonia Tabacalera acudió a votar en la Consulta Ciudadana para la instalación de la Romería en el Monumento a la Revolución (Graciela López Herrera)

Por su parte, los comerciantes tradicionales de la romería han defendido la importancia cultural y económica del mercado navideño, señalando que la feria atrae a cientos de visitantes y representa una fuente de ingresos estacional para familias y artesanos. En días previos a la consulta, algunos ofrecieron propuestas para ordenar el comercio, limitar horarios y reducir impactos en la movilidad.

Al cierre de la jornada de hoy, las autoridades no han emitido aún un resultado oficial definitivo de la consulta y anticipan que el conteo de opiniones y análisis de las actas durará varias horas más; el anuncio de la decisión sobre si la romería podrá instalarse este año en el Monumento a la Revolución se dará a conocer en los próximos días.

Habitantes de la colonia y representantes de comerciantes coincidieron en que, independientemente del resultado, será necesario mantener el diálogo para ajustar el uso de este espacio público histórico y conciliar el desarrollo de actividades culturales y comerciales con la calidad de vida de la comunidad.