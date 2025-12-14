Metrópoli

Habitantes de la colonia emitieron este domingo su opinión sobre la instalación de la feria decembrina en la explanada, en un ejercicio coordinado por autoridades capitalinas

Vecinos de la Tabacalera participan en consulta sobre romería en el Monumento a la Revolución

Por Gerardo Mayoral
Consulta Ciudadana para la instalación de la Romería en el Monumento a la Revolución (Graciela López Herrera)

Este domingo se realizó la consulta ciudadana entre vecinos de la colonia Tabacalera para decidir si permitirán o no la tradicional romería y feria decembrina en la explanada del Monumento a la Revolución, tema que ha generado tensión entre residentes y comerciantes en las últimas semanas.

Desde tempranas horas, personal de la Secretaría de Gobierno y de la Subsecretaría de Reordenamiento de la Vía Pública acudió a la zona para implementar la consulta y conocer las opiniones de quienes habitan alrededor de la Plaza de la República, espacio emblemático y turístico de la alcaldía Cuauhtémoc. Durante las últimas semanas, el gobierno capitalino realizó visitas casa por casa para sondear posturas y explicar los alcances de este ejercicio, en medio de quejas por ruido, congestión y afectación al descanso de los vecinos.

Vecinos de la Tabacalera han insistido en que la instalación anual de juegos, puestos y atracciones en el Monumento a la Revolución provoca caos vial, presencia de franeleros y ruido excesivo que se extiende hasta altas horas de la madrugada, lo que ha motivado el rechazo a la feria y la petición de reubicarla en espacios más adecuados fuera de zonas habitacionales, como parques y áreas amplias de la Ciudad de México.

Vecino de la colonia Tabacalera acudió a votar en la Consulta Ciudadana para la instalación de la Romería en el Monumento a la Revolución (Graciela López Herrera)

Por su parte, los comerciantes tradicionales de la romería han defendido la importancia cultural y económica del mercado navideño, señalando que la feria atrae a cientos de visitantes y representa una fuente de ingresos estacional para familias y artesanos. En días previos a la consulta, algunos ofrecieron propuestas para ordenar el comercio, limitar horarios y reducir impactos en la movilidad.

Al cierre de la jornada de hoy, las autoridades no han emitido aún un resultado oficial definitivo de la consulta y anticipan que el conteo de opiniones y análisis de las actas durará varias horas más; el anuncio de la decisión sobre si la romería podrá instalarse este año en el Monumento a la Revolución se dará a conocer en los próximos días.

Habitantes de la colonia y representantes de comerciantes coincidieron en que, independientemente del resultado, será necesario mantener el diálogo para ajustar el uso de este espacio público histórico y conciliar el desarrollo de actividades culturales y comerciales con la calidad de vida de la comunidad.

