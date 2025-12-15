Aprueban desaparición del InfoCDMX entre golpes y jaloneos de diputadas del PAN y Morena

Pelea en el Congreso CDMX entre diputadas del PAN y Morena

La sesión de este 15 de diciembre en el Congreso de la Ciudad de México, sería una de las más importantes del año ya que se aprobaría el Paquete Económico del ejercicio fiscal 2026 y otras reformas importantes para la capital y sus ciudadanos, como lo es el dictamen que desaparece al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) para convertirlo en otro organismo, pero el protagonismo se lo llevó una riña entre diputadas de Morena y el PAN.

Todo comenzó porque se modificó el dictamen aprobado hace algunos días en Comisiones, que pretendía integrar con tres personas al órgano de transparencia —anteriormente compuesto por cinco comisionados— y ahora será por una sola persona.

Tras lo anterior, legisladores de oposición, PAN y PRI, señalaron que era un dictamen lleno de riesgos y vacíos que además violenta la transparencia de las y los ciudadanos porque implica la desaparición de una institución garante de transparencia en la capital, “es un atropello a la democracia”, aseguró la diputada del PAN, Daniela Álvarez, al dar a conocer que tomarían la tribuna hasta que Morena y aliados se retractaran, “no nos vamos a mover”, advirtió.

Diputadas panistas y morenistas subieron hasta el lugar del presidente de la mesa directiva, Jesús Sesma (del PVEM), quien trataba de apaciguar a las y los diputados de las distintas fuerzas políticas presentes que lanzaban gritos y consignas.

Videos difundidos en redes sociales muestran que fue la vicepresidenta de la mesa directiva, la morenista Yuriri Ayala, quien soltó la primera agresión física a la panista Daniela Álvarez lo que provocó jaloneos, empujones y agresiones verbales entre los integrantes de las distintas bancadas.

La sesión fue suspendida y las distintas fracciones parlamentarias se posicionaron al respecto, todas las bancadas reprobaron los hechos por la violencia cometida en el pleno, que además provocó daños al mobiliario de un lugar en el que debería de haber paz, diálogo y construcción colectiva.

A las afueras de las instalaciones del Congreso llegó un grupo de encapuchados que lanzaron agresiones intimidantes contra los diputados del PAN y el PRI, que se encontraban dentro de las instalaciones, pero se asomaron a la calle de Donceles porque escucharon los gritos; esto, frente a elementos de seguridad capitalinos y del Congreso local, que ignoraron las agresiones hechas también hacía medios de comunicación que esperaban acceso al recinto legislativo.

Lo anterior también fue reprochado por la oposición, cuestionando la rapidez con la que llegó el grupo de manifestantes y señalando que eran enviados de Morena con el fin de amedrentar.

“Los que estamos alzando la voz somos víctimas de esta intimidación gubernamental que propicia Morena… no somos ingenuos, las acciones que tome Morena las vamos a denunciar en cualquier parte del mundo que tengamos que hacerlo”, aseguró la priista Tania Larios al mostrar su respaldo a las legisladoras el PAN violentadas por las morenistas.

El legislador Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, dio a conocer que su bancada también estaba en contra del dictamen de transparencia ya que era incongruente con los valores del movimiento naranja.

Aunque hay pruebas visuales, la bancada morenista defendió su postura asegurando que la oposición se victimiza y chantajea; la coordinadora del grupo parlamentario Xóchilt Bravo, aseguró que la oposición cometió actos de violencia como pretexto para reventar la sesión y no discutir el presupuesto 2026.

“No permitiremos que la violencia se normalice en nuestro recinto legislativo”, afirmó.