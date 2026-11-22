Metro de la Ciudad de México Metro CDMX tendrá horario especial por el Corona Capital 2026: conoce hasta qué hora dará servicio (Pexels)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro extenderá su horario de servicio a lo largo del fin de semana debido al evento musical realizado en noviembre de cada año, el Corona Capital, con motivo de facilitar la movilidad para las y los ciudadanos de la CDMX ante los eventos masivos.

¿Hasta qué hora se extiende el horario del Metro este 22 de noviembre?

El festival musical Corona Capital tuvo su inicio desde el viernes 20 de noviembre y concluirá hoy, domingo 22 de noviembre, por lo que el servicio contará con una extensión horaria hasta la 1:30 horas de la madrugada para apoyar a los asistentes del evento realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿En qué líneas aplicará el horario especial por el Corona Capital?

Con el cierre del festival musical en la Ciudad de México, el Metro únicamente ampliará su horario especial durante la madrugada en las siguientes líneas del metro:

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 9

Para agilizar el tránsito de los ciudadanos en la CDMX, las autoridades desplegarán operativos especiales de seguridad y atención a los usuarios dentro de las instalaciones.

Recuerda que este fin de semana, con motivo de los eventos musicales y deportivos en la Ciudad de México, el Metro ampliará su horario de servicio hasta la 1:30 de la madrugada en las Líneas 1, 2, 3 y 9. Toma previsiones y utiliza el Metro para trasladarte. #CuidarteEsParteDelViaje — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 22, 2026

¿Qué otros eventos motivaron la ampliación del horario en CDMX?

Si bien el Corona Capital concentra la atención de miles de asistentes por la reunión de artistas y bandas internacionales, en la CDMX el horario del Metro se extendió también debido al traslado de los aficionados que disfrutan del enfrentamiento entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers, partido de la NFL que se lleva a cabo en el Estadio Azteca este 22 de noviembre en un horario de las 19:20 horas.