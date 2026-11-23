Inicia la última semana del mes. Las bajas temperaturas se mantienen en la mayor parte de la capital del país durante las mañanas y noches, por lo que las autoridades han sugerido abrigarse adecuadamente. Mientras tanto, las prohibiciones de circulación estarán vigentes de manera regular este lunes 23 de noviembre para vehículos con engomado color amarillo (placas terminadas en 5 y 6) que tengan holograma de verificación 1 o 2.
Vehículos Exentos del Hoy no circula, lunes 23 de noviembre:
- Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
- Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
- Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
- Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.
Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días lunes en la Ciudad de México y Estado de México.
Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
- Toluca
¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?
Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.
Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula
Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito