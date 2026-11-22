Víctor Hugo Romo presenta informe legislativo con recorrido por Miguel Hidalgo y Azcapotzalco





El diputado local de Morena, Víctor Hugo Romo, presentó su informe legislativo mediante un video difundido en redes sociales, en el que recorre calles y espacios públicos de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, demarcaciones que integran el Distrito Electoral Local 5 por el que fue electo.

Bajo el concepto “Corriendo e Informando”, el legislador sustituyó el formato tradicional de rendición de cuentas por un recorrido a pie en el que expone los principales resultados de su trabajo en el Congreso de la Ciudad de México.

El material audiovisual comienza en el recinto legislativo, donde Romo deja la tribuna, se cambia los zapatos por tenis y sale a correr mientras explica algunas de las iniciativas aprobadas durante su gestión.

Entre los temas que aborda se encuentra el nuevo modelo de transparencia y protección de datos personales de la Ciudad de México, cuyos trabajos encabezó como presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.

También menciona la aprobación de la Ley del Sistema de Cuidados, que reconoce el derecho de las personas a cuidar, recibir cuidados y ejercer el autocuidado.

En su paso por Azcapotzalco, el diputado visita el Parque de la China, donde hace referencia a los programas sociales y a la pensión constitucional para las personas adultas mayores.

En Miguel Hidalgo, incluye la UTOPÍA México-Tenochtitlan, ubicada sobre calzada México-Tacuba, proyecto que contó con una inversión de 52 millones de pesos y que está destinado a ofrecer servicios culturales, deportivos, tecnológicos y de bienestar a alrededor de 32 mil personas.

Movilidad y obra pública

El recorrido también contempla la Línea 3 del Cablebús, que conecta Los Pinos con Vasco de Quiroga, en Santa Fe. Sobre esta obra, Romo señala que representó una inversión aproximada de 2 mil 600 millones de pesos y tiene capacidad para transportar hasta 34 mil pasajeros al día.

Frente a la Estela de Luz, el legislador establece una comparación entre el costo de esa construcción y los recursos destinados actualmente a proyectos de movilidad, infraestructura y servicios públicos.

El video utiliza imágenes de distintos puntos de ambas alcaldías y mensajes breves para presentar los resultados legislativos fuera del recinto parlamentario.

Romo sostuvo que la rendición de cuentas no debe limitarse a los actos protocolarios del Congreso, sino que también puede realizarse en los espacios públicos y las comunidades que representa.

“Podría seguir corriendo, porque todavía hay mucho que informar. Y mucho por hacer”, expresa al concluir el recorrido.

El diputado cierra el mensaje al señalar que continuará trabajando desde el Congreso y recorriendo las calles para mantener contacto con la ciudadanía.