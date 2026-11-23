Investigan corrupción en la alcaldía Magdalena Contreras

En la pasada administración de la Alcaldía Magdalena Contreras hay más de 100 millones de pesos en contratos con indicios de estar amañados, con pagos indebidos e incluso casos en los que empresas que concursaron en los procesos de asignación están claramente vinculadas. A lo anterior se añade ahora manejo de programas sociales en forma irregular e incluso la extorsión directa a negocios a partir de las supervisiones de la autoridad local y sus atribuciones para clausurar un comercio.

El tema de las contrataciones y proveedores asociados fue revelado principalmente por el diario La Razón, pero el proceso indagatorio resultó ser mucho más amplio, puesto que ya colocó a al menos la mitad del gabinete del exalcalde anterior Luis Gerardo Quijano en situación de comparecer por estas irregularidades.

El ex director general de Jurídico y Gobierno, Iván Pérez Salazar, está siendo investigado por el delito de extorsión a negocios, lo que habría funcionado a partir de la amenaza de clausurar a comercios que no estaban incumpliendo la normatividad. Cuando los dueños de los establecimientos mercantiles se veían en esta situación, solicitaban el recurso de revisión que el propio titular Jurídico debía responder.

Otra de las figuras igualmente principales es la ex directora general de Desarrollo Social, Guadalupe Bernal Estrada, a quien se le señala directamente por otorgar a hombres programas sociales cuyas beneficiarias debían ser únicamente mujeres. En efecto, al menos cuatro hombres están en el padrón de este tipo de programas.

Un caso similar al anterior, pero de una escala mayor y presumiblemente con el mismo objetivo, el electoral, es el de la ex directora general de Fomento Económico, Blanca Esthela de La Cruz. Desde su oficina se dirigió un programa social directamente a líderes que ya eran beneficiarios de otro programa, aún cuando uno de los requisitos era no estar en ese supuesto. En este caso, se presume una intención electoral que finalmente ni siquiera dio frutos porque el Güero Quijano no logró la reelección en 2024.

El ex director general de Obras y Desarrollo Urbano, Rufino Carmona León, habría contratado a las empresas que desviaron más de 114 millones de pesos durante la administración de Luis Gerardo Quijano. En su caso, fue llamado a comparecer por la ejecución de obra sin apego a especificaciones y por la falta de documentos que acrediten trabajos y materiales, así como la ausencia de documentación que garantice seguridad estructural, cálculo y calidad.

Otros casos enlazan hacia más funcionarios, como se resume en la tabla que acompaña estas líneas. La sucesión de funcionarios en audiencia no se ha terminado aún.

Así, el esquema de irregularidades tendría más de cien millones de pesos implicado, tan sólo en el rubro de obras hay 114 millones en duda, pero falta calcular el eventual desfalco derivado del manejo inadecuado de programas sociales, además de los temas de corrupción y extorsión a los que se habrían visto sometidos los comerciantes locales desde las áreas jurídicas en el trienio pasado.

Las observaciones y solicitudes de investigación ya fueron presentadas y las autoridades judiciales deberán determinar la situación de los implicados.