De botones de auxilio a inhibidores de señal en cárceles: las 15 nuevas acciones de la CDMX contra la extorsión

Nuevas medidas contra la extorsión El Gobierno de la CDMX presentó 15 acciones para combatir, prevenir y erradicar el delito de extorsión en la capital. (Especial)

La extorsión se ha convertido en uno de los delitos que más miedo genera entre comerciantes, empresarios y familias de la Ciudad de México.

Ante este escenario, el Gobierno capitalino presentó este lunes una estrategia integral de 15 acciones para prevenir, combatir y desarticular a quienes cometen este ilícito.

Bajo el lema “Vamos por una ciudad libre de extorsión”, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que el plan combina prevención, atención inmediata a víctimas y persecución penal, con resultados que ya muestran un aumento en detenciones durante 2025.

Esfuerzos contra la extorsión Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, junto a Pablo Vázquez, titular de la policía capitalina, anunciaron medidas contra la extorsión. (Especial)

Estas son las 15 acciones contra la extorsión en la CDMX

Con el objetivo de prevenir y combatir el delito de la extorsión, Brugada anunció las siguientes 15 medidas, acompañada por Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, así como por la fiscal Bertha Luján.

Acciones preventivas

1. Creación de redes vecinales, comerciales y empresariales para enfrentar la extorsión de forma colectiva.

2. Capacitación y talleres de autocuidado para comerciantes, trabajadores y ciudadanía en general.

3. Campañas permanentes de información para alertar sobre modalidades de extorsión telefónica y presencial.

4. Nueva campaña de comunicación para fortalecer la cultura de la denuncia.

5. Difusión de la Línea Contra la Extorsión (55 50 36 33 01) como canal de atención inmediata.

Atención a víctimas

6. Atención sin necesidad de acudir al Ministerio Público, desde el primer contacto.

7. Manejo de crisis para víctimas, con acompañamiento profesional.

8. Asesoría jurídica especializada durante todo el proceso.

9. Atención psicológica para quienes enfrentan amenazas o intentos de extorsión.

10. Programa integral de protección a víctimas, con seguimiento institucional.

Acciones operativas

11. Instalación masiva de botones de auxilio, físicos y virtuales, en negocios y espacios estratégicos.

12. Fortalecimiento de la videovigilancia en comercios y vinculación de cámaras privadas al C5.

13. Creación de un Gabinete Especial contra la Extorsión, con coordinación interinstitucional.

14. Instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios para frenar llamadas de extorsión.

Acciones legales y patrimoniales

15. Detenciones, cateos, aseguramientos y extinción de dominio en zonas de alta incidencia delictiva.

Ajuste en Seguridad LA CDMX endurecerá el combate contra la extorsión. (Especial)

Así se ha combatido el delito de extorsión en la CDMX

De acuerdo con el Gobierno capitalino, en lo que va de 2025 se han detenido 234 personas por extorsión y 23 por tentativa, cifras superiores a las del mismo periodo de 2024.

Además, se han atendido más de 2 mil 600 llamadas, muchas de las cuales permitieron neutralizar amenazas sin que las víctimas sufrieran daño.

Clara Brugada recordó que la CDMX fue la primera entidad en agravar el delito de extorsión, al castigar de la misma forma la tentativa y el delito consumado, lo que permite actuar desde el primer contacto del agresor.

La mandataria detalló que, durante 2025, se colocaron mil 897 botones, frente a 296 del año anterior; y al considerar botones físicos y virtuales, la cifra asciende a 2 mil 170, en comparación con 361 en 2024.

Como parte del plan, el gobierno convocará a un Pacto de Ciudad contra la Extorsión, que será firmado en 2026 e involucrará a comerciantes, empresarios, organizaciones sociales, escuelas e iglesias, con el objetivo de cerrar filas frente a este ilícito.