Entregan títulos ejidales a mujeres durante Caravana para Mujeres en la Propiedad Social en Texcoco

Este lunes se llevó a cabo en la Alameda Municipal de Texcoco la Caravana para Mujeres en la Propiedad Social, un evento en el que se entregaron títulos ejidales a mujeres texcocanas con el objetivo de reconocer y fortalecer sus derechos sobre la tierra. La jornada contó con la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes de núcleos agrarios del municipio.

Durante el evento, se informó que 160 mujeres ejidatarias fueron beneficiadas mediante trámites relacionados con la propiedad social, los cuales se facilitaron a través de esta caravana. El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, dio la bienvenida a las autoridades y destacó la importancia de acercar estos servicios directamente a las comunidades.

En su mensaje, el alcalde subrayó que Texcoco conserva cerca del 60 por ciento de su territorio como propiedad rural, lo que lo convierte en un municipio atractivo para desarrolladores inmobiliarios. Sin embargo, dejó en claro que su administración no tiene la intención de autorizar la construcción de vivienda, ya que el objetivo es conservar el territorio, la producción agrícola y los recursos naturales, como los manantiales que existen en la región.

“Queremos conservar nuestro territorio, todavía hay muchos temas de producción y riqueza natural que debemos cuidar”, expresó el edil ante autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y del Registro Agrario Nacional (RAN).

Gutiérrez Martínez también reiteró la gestión que se realiza para que Texcoco cuente con una oficina del Registro Agrario Nacional, con el fin de apoyar a los ejidatarios en sus trámites. Explicó que el municipio cuenta con 137 núcleos ejidales, a los que se suman los de municipios vecinos, por lo que una oficina local facilitaría la atención y reduciría traslados.

El presidente municipal agradeció el respaldo del Gobierno federal, a través de Raúl Armando Quintero Martínez, coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y pidió hacer extensivo su agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el director en jefe del Registro Agrario Nacional, Luis Coss Nieva, explicó a las y los ejidatarios que se trabaja en la simplificación y digitalización de trámites, con el objetivo de hacerlos más accesibles y ágiles para quienes integran los núcleos agrarios.

En tanto, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, señaló que este programa forma parte del compromiso número 53 de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual busca atender de manera directa al sector agrario. Destacó que uno de los principales objetivos es reconocer y posesionar a las mujeres en la propiedad social, otorgándoles los documentos que legalmente les corresponden.

“Queremos que las mujeres sean reconocidas como representantes ejidales, porque eso traerá más beneficios a sus comunidades”, afirmó la funcionaria federal.

Como parte del evento, se realizó la entrega simbólica de títulos ejidales a tres mujeres texcocanas, quienes ahora cuentan con personalidad jurídica y legal, con los mismos derechos y responsabilidades que sus compañeros, pero con mayores oportunidades para contribuir al desarrollo de sus comunidades.