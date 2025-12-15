Inician posadas y pastorelas en colonias de Iztacalco

Vecinas y vecinos de la colonia Agrícola Pantitlán participaron en el arranque de las posadas decembrinas organizadas por la Alcaldía Iztacalco

La alcaldía Iztacalco dio inicio a la temporada de posadas y pastorelas decembrinas en diversas colonias de la demarcación, como parte de un programa de actividades que se desarrollará en espacios públicos y que está dirigido a vecinas y vecinos de todas las edades.

Según la información oficial, el objetivo de estas celebraciones es promover la convivencia familiar y comunitaria, así como preservar las tradiciones propias de la temporada. Para ello, las actividades se realizan en diferentes colonias, con la finalidad de facilitar el acceso de la población y acercar los eventos a los barrios de la alcaldía.

Vecinas y vecinos de la colonia Agrícola Pantitlán participaron en el arranque de las posadas decembrinas organizadas por la Alcaldía Iztacalco

El arranque de las posadas se llevó a cabo en la colonia Agrícola Pantitlán, donde las actividades se desarrollaron de las 18:00 a las 22:00 horas.

Durante la jornada, las personas asistentes participaron en dinámicas tradicionales como la degustación de ponche y buñuelos, la ruptura de piñatas, la entrega de aguinaldos y rifas, además de presenciar la presentación musical del grupo “La Dinastía González”.

En el inicio de las actividades, la alcaldesa señaló que la elección de Pantitlán como sede de la primera posada respondió a la intención de acercar estas celebraciones a las colonias y evitar traslados largos para las familias. Asimismo, agradeció la colaboración del equipo de trabajo y la participación de las y los vecinos.

Vecinas y vecinos de la colonia Agrícola Pantitlán participaron en el arranque de las posadas decembrinas organizadas por la Alcaldía Iztacalco

El programa de posadas continuará el martes 16 de diciembre en la colonia Agrícola Oriental, en un horario de 18:00 a 22:00 horas. Para el miércoles 17 de diciembre se prevén actividades en dos puntos: en la colonia Juventino Rosas, de 17:00 a 21:00 horas, y en la colonia La Cruz Coyuya, de 18:00 a 22:00 horas. En estas sedes también se contempla la presentación del grupo “La Dinastía González”, así como del grupo tropical “La Chomba”.

La alcaldía informó que estas celebraciones forman parte de las actividades decembrinas con las que se busca generar espacios de encuentro entre las familias de Iztacalco, fortalecer la identidad comunitaria y fomentar la convivencia mediante la preservación de tradiciones culturales de esta época del año.