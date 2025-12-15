Riña deja camino libre a Morena: Congreso aprueba Paquete Económico 2026; desecha más de 100 reservas

Las bancadas de PAN, PRI y Morena no se presentaron a la discusión del Paquete Económico 2026 (Jennifer Garlem)

Tras la riña en el Congreso de la Ciudad de México, protagonizada por diputadas de Morena y el PAN, las bancadas de oposición decidieron no presentarse durante la discusión de la Ley de Ingresos, de Egresos y el Código Fiscal 2026, dejando que Morena y aliados avalaran el dictamen desechando más de 100 reservas presentadas.

Los panistas presentaron previamente 71 reservas, Movimiento Ciudadano 26 y el PRI 22; durante la sesión que se llevó a cabo en tiempo récord, el presidente de la Mesa Directiva, daba el uso de la palabra a quienes presentaron las reservas y al no estar presentes, eran desechadas y el dictamen pasaba sin cambios.

El PAN consideró que se trata de un presupuesto de Morena para Morena y por Morena, inercial y electorero, y que su discusión era una simulación, “un circo orquestado por la oficialía (Morena) que no escucha”.

Además, señaló que el Paquete Económico 2026, particularmente del Código Fiscal, impone un modelo de “terrorismo fiscal” mediante figuras indebidas como la determinación presuntiva, además de simular beneficios fiscales que quedarán a la discrecionalidad del Ejecutivo.

“Nos quieren vender beneficios fiscales que no están en el Código, sino a merced de lineamientos del Gobierno. Eso es una burla al Congreso y a los contribuyentes”, aseguró el panista Ricardo Rubio.

El coordinador del PAN, Andrés Atayde, explicó que Acción Nacional también votaría en contra de la Ley de Ingresos, al denunciar la subestimación deliberada de los ingresos públicos, práctica que permite al Gobierno local disponer de miles de millones de pesos sin control ni contrapesos legislativos.

El Presupuesto de Egresos 2026 asciende a 313 mil 385.4 millones de pesos, lo que representa un incremento del 7.5 por ciento respecto a 2025.

Con ello, la inversión pública aumenta 31.2% alcanzando 57 mil 910 millones de pesos, uno de los incrementos más significativos de los últimos años. Además, prioriza movilidad, agua, seguridad, infraestructura social, salud, educación y medio ambiente

Se destinarán 43 mil 796.6 millones de pesos para movilidad, de ellos 25 mil millones para el Metro, incluyendo 5 mil millones para modernizar la Línea 3; 4 mil 559 millones de pesos para nuevas líneas de Cablebús que conectarán cinco alcaldías y beneficiarán a cientos de miles de familias, 900 millones de pesos para el Trolebús Línea 0 “Chapultepec-Ciudad Universitaria”.

Se destinarán 77 mil millones de pesos para seguridad y para infraestructura y espacios públicos serán 18 mil 600 millones de pesos para obras y servicios; 2 mil 500 millones de pesos para construir 13 nuevas Utopías, espacios socioculturales y deportivos que transformarán el acceso a derechos culturales, recreativos y comunitarios.

El presupuesto contempla incrementos sustanciales en programas sociales como Mi Beca para Empezar, apoyos a mujeres embarazadas, seguridad alimentaria y becas universitarias; 9 mil millones de pesos para vivienda, atendiendo el rezago histórico.