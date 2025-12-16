Ecatepec registra año histórico en seguridad con reducción del 40% en delitos de alto impacto

Ecatepec vivió un año histórico en materia de seguridad, al lograr una reducción del 40 por ciento en delitos de alto impacto como resultado de una estrategia integral basada en la proximidad social, la prevención del delito y la atención directa a las conductas criminales que más afectan a la población. Así lo informó la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, durante una conferencia de prensa realizada este 16 de diciembre de 2025.

La alcaldesa destacó que los avances en seguridad son claros y verificables, y responden a una política pública que atiende tanto las causas de la violencia como la reacción oportuna ante los delitos. Señaló que desde el inicio de su administración se decidió enfrentar de manera directa la grave situación de inseguridad que por años afectó al municipio, priorizando la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en las colonias.

“Ecatepec definió una estrategia integral orientada a recuperar la tranquilidad, la confianza ciudadana y el orden en el espacio público”, afirmó Cisneros Coss, quien subrayó que gobernar desde el territorio ha sido clave para obtener estos resultados.

De acuerdo con cifras oficiales, en menos de un año se logró reducir 39 por ciento el robo de vehículos, 36 por ciento el homicidio doloso, así como el robo a casa habitación, además de una disminución del 31 por ciento en las denuncias por extorsión. Estos indicadores permitieron consolidar una baja general del 40 por ciento en los delitos considerados prioritarios.

La presidenta municipal explicó que estos avances fueron posibles gracias a la coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno, la reorganización de los cuadrantes de vigilancia, el incremento de patrullas y motocicletas, así como la mejora en los tiempos de respuesta ante emergencias. Todo ello fortaleció el vínculo entre la policía y la ciudadanía.

En el ámbito de la Prevención del Delito, el gobierno municipal priorizó la atención a las causas familiares y comunitarias de la violencia, con el objetivo de reducir factores de riesgo y fortalecer el tejido social. Paralelamente, en las acciones contra delitos de Alto Impacto, se actuó con firmeza contra estructuras delictivas mediante labores de inteligencia y operativos conjuntos.

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía, bajo el esquema del Mando Unificado, alineado a la estrategia de seguridad federal.

Por su parte, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, explicó que los resultados son producto del trabajo constante y coordinado entre la policía municipal y las fuerzas federales y estatales. Detalló que se han realizado 245 mesas de paz, 2,949 mesas de paz vecinales, 4,085 redes vecinales y 37,677 dispositivos de seguridad en distintas zonas del municipio.

Machado Peña destacó que la presencia permanente de los elementos en territorio, el contacto directo con la población y el llamado “toque de puertas” han contribuido a recuperar la confianza ciudadana. Como resultado, se redu en 32 por ciento el número de carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía, y en septiembre se registró una disminución del 59 por ciento en las denuncias en comparación con 2024.

Finalmente, el comisario reconoció el compromiso de las mujeres y hombres policías de Ecatepec y señaló que, aunque aún hay retos por enfrentar, los avances alcanzados sientan bases sólidas para consolidar la seguridad del municipio en 2026.