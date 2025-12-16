Estado de México se mantiene como la segunda economía del país, reporta INEGI

Gobernadora del estado de México, Delfina Gómez La gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, dio inicio a la campaña "En redes, no te enredes", que busca prevenir los riesgos del ciberespacio

El Estado de México se mantuvo como la segunda entidad con mayor aportación al Producto Interno Bruto (PIB) del país, al concentrar 9.1 por ciento del total nacional, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los datos del organismo indican que la economía mexiquense registró en 2024 un crecimiento anual de 2.1 por ciento, cifra superior al promedio nacional, que fue de 1.4 por ciento.

En conferencia de prensa, la secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González Hernández, informó que durante la actual administración los tres sectores productivos de la entidad han presentado resultados positivos. Detalló que el sector primario o agropecuario reportó un crecimiento de 1.9 por ciento, lo que representa un repunte luego de varios años sin incrementos en esta actividad.

En el caso del sector secundario, correspondiente principalmente a la industria manufacturera y la construcción, se registró un crecimiento de 2.9 por ciento en comparación con el año anterior, mientras que el sector terciario o de servicios tuvo un aumento de 1.9 por ciento.

La funcionaria señaló que estos resultados reflejan el desempeño general de la economía estatal y el impacto de las estrategias implementadas durante la administración en curso. Añadió que el tamaño de la economía del Estado de México hace relevante que el crecimiento haya superado el promedio nacional y que los tres sectores hayan mostrado avances.

En materia de empleo, González Hernández dio a conocer que de septiembre de 2023 a noviembre de 2025 se generaron 242 mil 377 nuevos empleos formales en la entidad.

Respecto a la inversión, informó que la inversión nacional acumulada asciende a 147 mil 725 millones de pesos, mientras que la inversión extranjera directa alcanza los 12 mil 421 millones de dólares.

Finalmente, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico señaló que para 2026 se prevé impulsar una nueva etapa de industrialización en el Estado de México, acompañada del fortalecimiento de la economía social, con el objetivo de ampliar las oportunidades económicas en la entidad.