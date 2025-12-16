Gobierno de Naucalpan pavimenta avenida del Rosal con apoyo comunitario en San Francisco Chimalpa

Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana y atender rezagos históricos, el Gobierno de Naucalpan llevó a cabo la pavimentación de la avenida del Rosal, ubicada en el Barrio Llano de las Flores, en la comunidad de San Francisco Chimalpa, mediante el programa La COMUNA, un modelo de trabajo comunitario que impulsa la participación directa de la ciudadanía.

Durante la entrega de la obra, el presidente municipal, Isaac Montoya, destacó que esta estrategia busca gobernar desde el territorio, con cercanía a la gente y con un enfoque de justicia social, priorizando a las comunidades que durante años no habían sido atendidas de manera integral. Señaló que La COMUNA permite resolver problemáticas reales a partir de la organización vecinal y el trabajo conjunto entre autoridades y habitantes.

La pavimentación de la avenida del Rosal representa un beneficio directo para las familias de la zona, ya que mejora la movilidad, reduce el polvo y el lodo en temporada de lluvias, y facilita el tránsito tanto peatonal como vehicular. Vecinas y vecinos señalaron que esta vialidad era una demanda constante debido a las condiciones en las que se encontraba y a la importancia que tiene como vía de acceso dentro del barrio.

El programa La COMUNA se basa en un esquema de corresponsabilidad social. En este modelo, las y los habitantes de la comunidad participan con mano de obra, mientras que el Gobierno Municipal aporta los materiales, la asesoría técnica y la supervisión necesaria para garantizar la calidad de las obras. De esta manera, se optimizan los recursos públicos y se fortalece el sentido de pertenencia y cuidado de los espacios.

Autoridades municipales explicaron que este tipo de acciones no solo impactan en la infraestructura, sino que también fomentan la organización comunitaria y la confianza entre ciudadanía y gobierno. La colaboración directa permite que las obras se realicen con mayor rapidez y que respondan a las necesidades específicas de cada comunidad.

El alcalde Isaac Montoya reiteró que el Gobierno de Naucalpan continuará impulsando el programa La COMUNA en distintas colonias y pueblos del municipio, con el objetivo de reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de la población. Subrayó que atender los rezagos históricos requiere del esfuerzo conjunto y de un gobierno cercano que escuche y trabaje de la mano con la gente.

Con la pavimentación de la avenida del Rosal, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de transformar los espacios públicos y fortalecer el tejido social en San Francisco Chimalpa, avanzando hacia un Naucalpan más equitativo y con mejores condiciones para todas y todos.