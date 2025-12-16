Gobierno de Texcoco entregó uniformes y arcones navideños a personal sindicalizado

El Gobierno municipal de Texcoco realizó la entrega de uniformes y arcones navideños a trabajadores sindicalizados del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEyM), como parte de los acuerdos laborales establecidos y en reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente en la atención a la ciudadanía.

La entrega se llevó a cabo en la explanada del Palacio Municipal, donde el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, se reunió con las y los trabajadores sindicalizados para refrendar el compromiso de la administración con la clase trabajadora, a quienes calificó como un pilar fundamental en el funcionamiento del gobierno municipal.

Durante el evento, el alcalde destacó que las y los trabajadores sindicalizados son, en muchos casos, el primer contacto entre el gobierno y la población, por lo que su labor resulta esencial para brindar servicios eficientes y cercanos a la ciudadanía. En ese sentido, señaló que dotarlos de uniformes adecuados contribuye a que desempeñen sus funciones con mayor seguridad, orden y profesionalismo.

Como parte de esta acción, se realizó la entrega de 109 uniformes a trabajadores sindicalizados del SUTEyM, los cuales serán utilizados en sus actividades diarias dentro de las distintas áreas del Ayuntamiento. Estos uniformes forman parte de los compromisos adquiridos para garantizar condiciones laborales dignas y adecuadas.

Asimismo, con motivo de las fiestas decembrinas, el Gobierno de Texcoco entregó 201 arcones navideños a personal sindicalizado, con la finalidad de que las y los trabajadores puedan compartir en familia durante la Navidad y el Año Nuevo. Esta entrega busca reconocer el esfuerzo realizado a lo largo del año y apoyar la economía familiar en una temporada significativa.

En su mensaje, el presidente municipal invitó a las y los trabajadores a aprovechar estas fechas para convivir con sus familias, fortalecer la unión y compartir momentos de paz y armonía. También expresó sus mejores deseos para que el próximo año esté lleno de salud, trabajo y bienestar para todas y todos.

Por su parte, la secretaria general del SUTEyM en Texcoco, Martha Isabel Velázquez Gómez, agradeció el apoyo otorgado por el gobierno municipal y reconoció la buena relación que existe entre el sindicato y la administración local. Señaló que esta comunicación y coordinación han permitido el cumplimiento puntual de los acuerdos laborales, lo que se traduce en beneficios directos para las y los agremiados.

Velázquez Gómez destacó que la entrega de uniformes y arcones navideños representa un respaldo importante para los trabajadores, no solo en el ámbito laboral, sino también en el aspecto personal y familiar, especialmente en estas fechas decembrinas.

El Gobierno de Texcoco reiteró su compromiso de mantener una relación respetuosa y colaborativa con el personal sindicalizado, reconociendo su esfuerzo diario y fortaleciendo las condiciones para que continúen brindando un servicio eficiente y cercano a la ciudadanía del municipio.