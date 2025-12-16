Licencia permanente digital en CDMX: Guía para tramitarla fácil y rápido (Camva)

La licencia de conducir permanente digital es una versión electrónica del documento físico que todos los conductores deben portar para circular legalmente.

En la Ciudad de México, La licencia permanente digital puede utilizarse como identificación oficial en retenes, verificentros o cuando sea requerida por una autoridad de tránsito.

Aquí te explicamos el paso a paso de cómo tramitarla de manera fácil y segura.

¿Puedo tramitar mi licencia permanente en formato digital?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX, es posible tramitar la licencia de conducir permanente de manera digital, siempre y cuando tus datos se encuentren actualizados.

Generalmente, esto ocurre si repusiste tu licencia, es decir, si obtuviste un nuevo plástico en los últimos dos o tres años.

En caso contrario, deberás realizar el trámite de reposición de la licencia permanente.

Licencia permanente digital en CDMX: guía paso a paso para tramitarla

¿Vives en la CDMX y ya tramitaste tu licencia de conducir permanente?

Tenemos una excelente noticia: ahora puedes llevarla también en tu celular. Activarla es sencillo, solo debes cumplir con una serie de requisitos y darla de alta desde tu smartphone.

Te compartimos el paso a paso para tramitarla de manera fácil y rápida:

Abre la App CDMX en tu celular.

Inicia sesión con tu cuenta de Llave CDMX.

En el menú principal, selecciona la opción “Documentos digitales” y elige “Licencia de conducir” .

y elige . Ingresa tu CURP y verifica que los datos sean correctos.

Finaliza la activación. Tu licencia aparecerá en la app con su código QR y podrás descargarla en PDF como respaldo adicional.

Requisitos para tramitar la licencia permanente digital en CDMX

Licencia de conducir física vigente emitida en la CDMX (tipo A o permanente).

Cuenta activa en Llave CDMX.

Tener instalada la App CDMX en tu celular.

CURP y verificación de que tus datos estén correctos en el sistema de la Semovi.

¿Qué pasa si perdí mi licencia permanente física, pero la tengo en formato digital?

Esta es una de las grandes ventajas de la nueva licencia permanente digital de la CDMX. Si ya obtuviste tu licencia digital y posteriormente perdiste el plástico, no es necesario volver a tramitarla.

La licencia permanente digital que ofrece Semovi en la CDMX, tiene la misma validez oficial que la versión física de este documento, y es válida a nivel nacional.