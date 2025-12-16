Luces de Invierno 2025 iluminará la CDMX con más de 600 actividades gratuitas

La pista de hielo en el Zócalo de la Ciudad de México La pista de hielo en el Zócalo de la Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

Del 20 de diciembre al 4 de enero, la oferta cumtural, Luces de Invierno 2025 transformará el Zócalo capitalino y diversos espacios públicos de las 16 alcaldías con más de 600 actividades artísticas, culturales y comunitarias de acceso gratuito.

De acuerdo con lo presentado por el Gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, el programa incluye conciertos de distintos géneros musicales, instalaciones lumínicas monumentales, pastorelas, cuentacuentos, exposiciones artesanales y celebraciones comunitarias, con el objetivo de que la temporada decembrina no se concentre únicamente en el Centro Histórico, sino que llegue a barrios, pueblos y colonias de toda la ciudad.

La jornada contempla la instalación de un túnel lumínico de 150 metros de largo en el Zócalo, considerado el más grande del país, así como esculturas iluminadas de motivos navideños y juguetes tradicionales, árboles monumentales decorados con nochebuenas del Suelo de Conservación, un nacimiento de gran formato y espacios para la venta de artesanías provenientes de distintas regiones del país.

Además, se anunció que el cierre de año estará marcado por una celebración masiva de música electrónica el 31 de diciembre sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, donde se espera la participación de artistas nacionales e internacionales en lo que fue descrito como una de las fiestas de este género más grandes del mundo.

Cultura y espectáculos





El Zócalo será uno de los principales escenarios de Luces de Invierno 2025, con una programación diaria que incluye conciertos, espectáculos familiares y actividades tradicionales.

En este espacio se presentarán 76 agrupaciones musicales de géneros como tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, música urbana, sonidero, folclor y mariachi, además de coros sinfónicos y propuestas escénicas para públicos de todas las edades.

El foro navideño contará con pastorelas y cuentacuentos todos los días, mientras que las instalaciones lumínicas estarán acompañadas de ambientaciones con luces, nieve artificial y efectos visuales.

De manera paralela, se habilitarán pabellones para la venta de artesanías, con la participación de creadores provenientes de 19 estados del país.

Las autoridades señalaron que la cartelera completa de actividades podrá consultarse en plataformas oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de que la población conozca los horarios y sedes de los distintos eventos programados durante las más de dos semanas de actividades.

Fiestas descentralizadas

Luces de Invierno llegará a 15 espacios públicos ubicados en alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En estos puntos se instalarán estructuras lumínicas monumentales, nacimientos de gran formato, paseos iluminados con efectos de luz y nieve artificial, así como escenarios para conciertos, pastorelas, posadas, batucadas, espectáculos de circo, danza y teatro.

A estas actividades se suman 37 posadas comunitarias que se realizarán del 19 al 23 de diciembre en distintos territorios, con talleres, piñatas, presentaciones artísticas y dinámicas organizadas junto con las comunidades.

Además, se llevarán a cabo más de 40 actividades navideñas en las Utopías de la ciudad, además de 224 muestras musicales escolares del programa Do, Re, Mi, Fa, Sol, Por Mi Escuela, en primarias y secundarias públicas, como parte de las acciones de formación artística impulsadas durante el año.

Turismo y derrama económica

En el ámbito turístico, se informó que la Ciudad de México cerrará el año con 60.5 millones de visitantes, lo que representa un incremento de más de 5 por ciento respecto al año anterior.

Esta afluencia ha generado una derrama económica estimada en 157 mil millones de pesos y ha elevado la ocupación hotelera a un promedio del 65 por ciento.

Para el periodo decembrino se prevé la llegada de aproximadamente 890 mil turistas, tanto nacionales como internacionales, atraídos por la oferta cultural y las actividades de temporada.

Como parte de esta estrategia, el programa de turismo social Colibrí Viajero realizará recorridos dramatizados en el Centro Histórico los días 21 y 28 de diciembre, además de actividades orientadas a garantizar el derecho al esparcimiento de sectores con menores recursos.