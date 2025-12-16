¿Qué pasó en el Tren Ligero de la CDMX? Reporte oficial La zona sur de la CDMX estuvo detenida por una falla en el Tren Ligero (Gobierno de la Ciudad de México)

La zona sur de la Ciudad de México se vio afectada por el Tren Ligero cuando presentó una falla en una de sus estaciones, lo que provocó que se detuviera durante horas y ofreciera apoyo provisional de RTP.

Aproximadamente a las 5:00 de la tarde de este martes 16 de diciembre, usuarios en redes sociales comenzaron a publicar reportes sobre largas filas para abordar el Tren Ligero, mientras que otros comentaron que en realidad no había servicio en este transporte.

Por su parte, autoridades del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE), quienes administran el Tren Ligero, han informado que la falla se debió a un cable mensajero roto en la estación Huipulco, el cual ya se encontraba en reparación.

¿Hay servicio en el Tren Ligero de la CDMX?

Tras informar la falla de un cable mensajero roto en el Tren Ligero de la Ciudad de México, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) comunicó a los usuarios cuáles eran las estaciones con servicio provisional de RTP.

A las 7:00 de la tarde de este martes 16 de diciembre, el Tren Ligero informó que se restablecía el servicio de trenes de Xochimilco a Las Torres.

No obstante, de Las Torres a Tasqueña actualmente únicamente ofrecen servicio a través de unidades de apoyo de RTP, por lo que se recomienda tomar precauciones y medir sus tiempos a los usuarios de estas estaciones.

Aunque cabe mencionar que esta suspensión de servicio en el tramo de Las Torres a Tasqueña no se debe a la falla anteriormente mencionada, sino que corresponde a los trabajos de ampliación de la estación Terminal Tasqueña, la cual se encuentra cerrada.

El Tren Ligero forma parte de la red del Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX, el cual opera en el sur de la Ciudad de México.

Presta servicio de transporte en las delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, a través de 16 estaciones y 2 terminales. Abarcando una línea de 13,04 kilómetros, con una capacidad máxima de 374 pasajeros por unidad.