Regalarán libros en el Zócalo este miércoles: Esto es lo que necesitas saber para obtener el tuyo

Regalo de libros en la CDMX Especial

En pleno cierre de año, el Zócalo de la Ciudad de México se transforma en algo más que un punto turístico: se convierte en un espacio donde la literatura se regala y se comparte.

Este diciembre, una iniciativa cultural busca acercar libros fundamentales de la literatura latinoamericana a nuevas generaciones, apostando por la lectura como un acto colectivo y accesible en el corazón de la capital.

¿Cuándo y a qué hora regalarán libros en el Zócalo?

Un gesto cultural y social llega al corazón de la capital el próximo miércoles 17 de diciembre, ya que las miles de voces de la literatura latinoamericana pisan por un día el Zócalo de la Ciudad de México, no entre páginas y estantes, sino directamente en manos de jóvenes lectores.

A partir de las 16:00 horas, la emblemática Plaza de la Constitución se convertirá en un punto de encuentro entre historias y personas. El Fondo de Cultura Económica (FCE), como parte de su proyecto 25 para el 25, repartirá ejemplares literarios de manera gratuita, con el propósito de fomentar el hábito de la lectura entre jóvenes de 15 a 30 años.

¿Por qué regalarán libros en el Zócalo?

La iniciativa surge de una lectura crítica de los tiempos: la literatura latinoamericana, que marcó épocas y transformó miradas, hoy quiere reencenderse en una nueva generación, muchas veces desconectada de los clásicos y las voces esenciales de nuestra lengua. “El gran momento de la literatura latinoamericana… provoca un vacío doloroso cuando no se lee”, expresó recientemente el director del FCE, resaltando el valor cultural y social de esta entrega.

¿Qué tipo de libros regalarán?

La entrega no es genérica ni improvisada: la colección que se distribuirá fue cuidadosamente seleccionada entre autores y autoras que han marcado la historia de las letras en América Latina. Entre los títulos que podrás encontrar están:

Operación Carlota de Gabriel García Márquez

de Geografías de Mario Benedetti

de La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara de Eduardo Galeano

de Space Invaders de Nona Fernández

de Obras de Amparo Dávila, Roque Dalton, Piedad Bonnett, Blanca Varela, Juan Carlos Onetti y otros representantes del canon literario regional.

Aunque oficialmente hay 27 libros confirmados, el director del FCE ha señalado la posibilidad de que se sume uno más, como cierre justo de este regalo cultural.

La entrega también tiene un acto simbólico. Se espera la presencia de la presidenta de México, en un gesto que visibiliza la importancia de la lectura y la cultura en los espacios públicos y en la agenda social.

Este acto no se queda solo en la Ciudad de México. La distribución de libros forma parte de una campaña más amplia del FCE, que llegará a 14 países de América Latina, con la capital mexicana como el primer punto de partida de la entrega masiva.

Navidad con historias

Diciembre en la CDMX ya se viste de fiesta: luces, mercados navideños y aromas de temporada acompañan estos días. Sin embargo, entre la algarabía del chocolate caliente y las salchichas de los puestos, también hay espacio para una pausa, un intercambio silencioso entre lector y libro. “Este encuentro en el Zócalo es, más que un evento, una invitación a descubrir, a pensar y a sentir a través de las palabras”, comentó una joven que ya planea asistir.

La cita es el 17 de diciembre a partir de las 16:00 horas, un momento para que la lectura deje de ser un hábito solitario y se convierta en un puente entre historias que cruzan generaciones. N+