Sentencian a “El Patrón” por atentado contra Ciro Gómez Leyva: ¿cuántos años pasará en prisión?

Sentencian a “El Patrón” por atentado contra Ciro Gómez Leyva

De acuerdo con la resolución judicial, Armando Escárcega Valdéz fue considerado autor intelectual del ataque armado, por lo que se le impuso la condena por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, además de una multa económica establecida por el juzgado.

Un juez federal sentenció a 14 años de prisión a Escárcega Valdéz, alias “El Patrón”, por su participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido en diciembre de 2022 en la Ciudad de México. La resolución se dio tras un procedimiento abreviado, en el que el acusado aceptó su responsabilidad en los hechos.

El papel de “El Patrón” en el atentado

Durante las investigaciones, las autoridades determinaron que “El Patrón” fue el encargado de coordinar y dar seguimiento al ataque perpetrado contra el comunicador, quien logró salir ileso gracias al blindaje de su vehículo. El atentado ocurrió cuando Gómez Leyva se dirigía a su domicilio tras concluir su noticiario nocturno.

Con esta sentencia, se cierra una de las etapas clave del caso, en el que varias personas han sido detenidas y procesadas por su participación directa en el ataque. Las autoridades señalaron que las indagatorias continuarán para deslindar responsabilidades adicionales y esclarecer por completo la cadena de mando detrás del atentado.