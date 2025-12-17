Cae “Ramiro Sicario”, integrante de la banda que asesinó al cantante Fede Dorcaz

Detenidos Ramiro Pineda Gálvez, alias "Ramiro Sicario" y Kevin Uriel Pineda Gálvez. (SSC)

La policía capitalina detuvo a Ramiro Pineda Gálvez de 20 años, alias “Ramiro Sicario”, y Kevin Uriel Pineda Gálvez de 25 años, narcomenudistas, extorsionadores y ladrones de automóviles en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

“Ramiro Sicario” y “ Kevin Uriel integran banda dedicada al robo a automovilistas que circulan por el Periférico, en la zona poniente de la Ciudad, de la cual otros dos de sus integrantes fueron detenidos en días pasados por su participación como autores materiales en el homicidio de Federico Dorcazbero, cantante argentino.

Estos sujetos fueron detenidos tras un cateo en un predio localizado en calles de la colonia Cañada que era utilizado para el almacenamiento y embalaje de droga, por lo que se llevaron a cabo diversas técnicas de investigación.

Como resultado del cateo, los policías aseguraron una bolsa color negro de plástico con marihuana, otra bolsa de plástico transparente con una sustancia sólida y un arma de fuego con un cargador abastecido.

Vinculados a proceso por el asesinato del cantante

Andy “N” fue detenido el pasado 17 de noviembre en la Ciudad de México, luego de una denuncia a transeúnte, mientras que Geovanni “N” fue detenido en la alcaldía Álvaro Obregón por gentes de la Policía de Investigación en coordinación con elementos de la SSC, donde también le encontraron un arma de fuego y tres dispositivos móviles celulares.

Tras una audiencia este domingo 23 de noviembre, ambos individuos fueron vinculados a proceso imputados del delito de homicidio culposo.

El nueve de octubre el cantante falleció tras un ataque armado en la lateral del Periférico de la Ciudad de México, cerca de la avenida Parque Lira, cuando conducía su vehículo.