M. Contreras realizará jornada cultural navideña con actividades gratuitas en espacios públicos

La alcaldía Magdalena Contreras llevará a cabo una Jornada Cultural Navideña con funciones de teatro, conciertos y actividades recreativas gratuitas en distintos puntos de la demarcación, como parte de las celebraciones decembrinas dirigidas a habitantes de todas las edades.

Las actividades se desarrollarán del 17 al 28 de diciembre en sedes como el Cine Víctor Manuel Mendoza, el Parque de la Estación y el Foro Cultural, con el objetivo de promover la convivencia comunitaria y el uso de los espacios públicos durante la temporada navideña.

El anuncio se realizó durante el encendido del árbol de Navidad en la explanada de la alcaldía, evento en el que se ofrecieron actividades recreativas como música, piñatas y reparto de aguinaldos para niñas y niños.

En ese contexto, el alcalde Fernando Mercado Guaida señaló que estas celebraciones buscan reforzar las tradiciones y la vida comunitaria en la demarcación, al considerar que la Navidad es una oportunidad para fortalecer la convivencia entre vecinas y vecinos.

De acuerdo con la alcaldía, la cartelera incluye puestas en escena como Cuento de Navidad y Para ellos y nosotros, así como conciertos de música tradicional y presentaciones de danza. Entre las actividades programadas se encuentran un concierto de la Banda de Alientos del profesor Edgar Tenorio, encuentros de rondallas, presentaciones de bellydance y danzón, además de pastorelas y funciones de cine, como la proyección de El Expreso Polar.

También se contemplan actividades recreativas y de activación física, como una clase de zumba navideña, así como presentaciones de academias de danza y grupos culturales locales. Las funciones y eventos están programados en distintos horarios para facilitar la asistencia de familias, jóvenes y personas adultas.

Al cierre del anuncio, el alcalde hizo un llamado a que las celebraciones decembrinas se vivan en un ambiente de unión y cercanía familiar, e invitó a la población a participar en las actividades organizadas en la alcaldía.