Gobierno de Nezahualcóyotl impulsa programa de regularización con condonaciones y descuentos

El Gobierno municipal de Nezahualcóyotl lanzó un programa especial de regularización con el objetivo de que las y los contribuyentes puedan ponerse al corriente en sus trámites y contribuciones municipales, aprovechando importantes beneficios económicos durante este periodo.

Bajo el lema “En Neza, regularízate”, la administración local invita a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad para cumplir con sus obligaciones fiscales y administrativas, al tiempo que se fortalecen las finanzas públicas del municipio. El programa es impulsado por la Tesorería Municipal, la Dirección de Fomento Económico y Turismo, así como el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS).

Entre los principales beneficios se encuentra la condonación del 100 por ciento en adeudos correspondientes al ejercicio 2019 y años anteriores, lo que representa un alivio económico para familias, comerciantes y propietarios que mantenían rezagos desde hace varios años. Además, se contempla una bonificación de hasta el 100 por ciento en recargos y multas en diversos conceptos.

Los descuentos aplican en el impuesto predial, en los derechos de agua potable, así como en los derechos para la regularización de licencias de funcionamiento, lo que busca apoyar tanto a hogares como a pequeños y medianos negocios establecidos en el municipio.

Las autoridades municipales subrayaron que el trámite es completamente personal, por lo que exhortaron a la población a no acudir con gestores o “coyotes”, ya que no están autorizados y podrían poner en riesgo la información o los recursos de las y los contribuyentes. Todos los procedimientos se realizan directamente ante las instancias municipales correspondientes.

La recepción de documentos se lleva a cabo en la Ventanilla Única, donde el personal brinda orientación sobre los requisitos y pasos a seguir para acceder a los beneficios del programa. De acuerdo con la convocatoria, el plazo para la entrega de documentación es hasta el 16 de diciembre, mientras que el programa estará vigente hasta el 19 de diciembre de 2025, aplicando restricciones en algunos casos.

El gobierno local destacó que este tipo de acciones buscan fomentar una cultura de cumplimiento y responsabilidad, al mismo tiempo que se apoya la economía de las familias nezatlenses. Los recursos recaudados permitirán continuar con obras, servicios y programas en beneficio de la comunidad.

Con este programa de regularización, el Gobierno de Nezahualcóyotl reafirma su compromiso de facilitar los trámites, promover la transparencia y fortalecer el desarrollo del municipio, invitando a la ciudadanía a contribuir de manera directa y responsable por el bienestar de Neza.