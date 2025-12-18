Habrá ajustes en el Paseo Dominical “Muévete en bici” de 2025: horario y ruta 21 de diciembre

Habrá ajustes en el Paseo Dominical “Muévete en Bici” La modificación aplicará únicamente en el tramo Centro de Paseo de la Reforma debido a un desfile programado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) dio a conocer que el Paseo Dominical “Muévete en Bici” del domingo 21 de diciembre tendrá cambios temporales en su operación, principalmente en la zona Centro de la capital, como consecuencia de un desfile organizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Según lo informado, entre las 08:00 y las 10:00 horas el recorrido no estará habilitado en el tramo Centro, el cual abarca Paseo de la Reforma desde Julio Verne hasta avenida Hidalgo, además de las calles Sevilla y Salamanca. Una vez concluida la actividad oficial, el circuito recreativo se reanudará con normalidad.

Tramo afectado por el desfile de la SSC

El principal ajuste se concentrará en el corazón de Paseo de la Reforma, donde durante las primeras horas del domingo circularán los contingentes del desfile de la SSC. Por esta razón, no se permitirá el acceso a ciclistas, patinadores ni peatones en ese segmento específico durante el horario señalado.

Las autoridades precisaron que, a partir de las 10:00 horas aproximadamente, el tramo Centro será reabierto y se integrará nuevamente con los tramos Norte y Sur, permitiendo completar el recorrido dominical habitual.

Ruta Paseo Dominical “Muévete en Bici”

Horarios y operación del Paseo Dominical

Pese a esta modificación, los tramos Norte y Sur del Paseo Dominical “Muévete en Bici” funcionarán con normalidad desde las 08:00 y hasta las 14:00 horas, por lo que los usuarios podrán disfrutar de la mayor parte del circuito desde temprano, con la única restricción temporal en Reforma Centro.

Una vez liberada la vialidad, la ruta quedará habilitada de manera continua a lo largo de Paseo de la Reforma, Calzada de Guadalupe, la zona de la Condesa y otras vialidades, cerrando así uno de los últimos paseos ciclistas del año en la Ciudad de México.