Operativo contra extorsión desata balacera en la colonia Cuauhtémoc

Detenidos Extorsionadores que amenazaron a empleados de un servicio de paquetería. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desmantelaron una banda de seis extorsionadores en la colonia Cuauhtémoc, de la alcaldía del mismo nombre.

Uno de estos extorsionadores disparó hacia un elemento de la SSC que participaba en este operativo, en atención a una denuncia por este delito.

Mientras los elementos policiacos se encontraban al exterior del domicilio con el número 43 en la calle Río Ebro, con la finalidad de realizar una intervención, el criminal accionó un arma hacia el uniformado de 31 años de edad, por lo que sus compañeros repelieron la agresión.

La tarde del 17 de diciembre, trabajadores de un local que ofrece servicio de paquetería en la calle Río Ebro denunciaron ante la SSC que sujetos acudieron al negocio a solicitar cuotas monetarias a cambio de no hacerles daño y dejarlos laborar.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, narró que una vez que iniciaron las investigaciones y trabajos de inteligencia y la instalación de puntos de vigilancia fijas y discretas para identificar a los responsables, la mañana del 18 de diciembre identificaron que el grupo de extorsionadores acudieron armados al local comercial, fue donde los policías intervinieron para proteger a las víctimas.

Ahí, uno de los agresores disparó en el tórax a un policía.

El agente fue trasladado a un hospital, donde fue atendido sin que se encontrara en riesgo su vida y se encuentra estable.

Investigaciones previas arrojaron que los criminales operaban en la parte superior del domicilio cateado.

Sin embargo, las fuerza de seguridad de la policía capitalina fue mayor y con ayuda de una unidad de los Cóndores, el sujeto que disparó y otros cinco aparentes delincuentes fueron detenidos y de inmediato trasladados a la Fiscalía Especializada en Asuntos Relevantes, ubicada en la colonia Del Gas, en la alcaldía Azcapotzalco.

Estos seis presuntos operadores, de 30, 35, 36 y 54 años de edad, se encuentran en calidad de arrestados por el delito de extorsión.

Tras el inicio de la balacera, patrullas de la SSC pertenecientes a los sectores Ángel y Roma bloquearon el paso a la colonia Cuauhtémoc, desde las calles Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, hasta el Circuito Interior Melchor Ocampo.

Una vez que personal del agrupamiento de policías metropolitanos cerraron las posibles rutas de escape, como las calles Río Tiber, Río Guadalquivir y Río Pánuco, los delincuentes intentaron huir a través de las azoteas de los inmuebles aledaños al número 43, donde se ocultaban y era la zona desde donde ejecutaban las extorsiones.

Momentos después de las detonaciones, vecinos de la zona, así como automovilistas y transeúntes que circulaban por las vialidades fueron obligados a detener su marcha, hasta que los agentes de inteligencia y de los sectores abrieron el paso.

