Las voces que unen corazones llenarán de música y esperanza el Teatro Algarabía en Tlalnepantla (Picasa)

Las voces que unen corazones llenarán de música y esperanza el Teatro Algarabía en Tlalnepantla

En el marco de las celebraciones decembrinas, el municipio de Tlalnepantla se prepara para vivir una noche especial donde la música será el puente para la unión, la paz y la esperanza. Este 19 de diciembre a las 19:00 horas, el Teatro Algarabía será el escenario del concierto Navidad Nuestra y la emblemática Misa Criolla, dos obras que han trascendido generaciones por su profundo mensaje humano y espiritual.

El evento, impulsado por el Gobierno de Tlalnepantla, forma parte de las actividades culturales que buscan fortalecer el tejido social y promover espacios de convivencia familiar durante la temporada navideña. A través de la música coral e instrumental, se invita a las y los asistentes a reflexionar sobre valores como la solidaridad, la armonía y el encuentro comunitario.

La velada contará con la participación de músicos, solistas y directores, así como de diversos coros, quienes unirán sus voces para ofrecer una experiencia sonora de gran calidad artística. Entre las y los participantes destacan directores de coro, cantantes líricos, instrumentistas de percusiones, cuerdas y alientos, además de agrupaciones corales como el Coro Salve Regina, el Coro de la Catedral de Tlalnepantla, el Coro de Infantes de la Catedral, Coro In Bocca al Lupo y el coro de la Primaria Miguel Hidalgo.

La Misa Criolla, obra del compositor argentino Ariel Ramírez, es considerada una de las piezas más importantes de la música sacra latinoamericana. Su relevancia radica en la fusión de la liturgia tradicional con ritmos y sonidos del folclor sudamericano, lo que la convierte en un símbolo de identidad cultural y espiritual. Por su parte, Navidad Nuestra ofrece una mirada cercana y humana al nacimiento de Jesús, narrado desde una perspectiva latinoamericana, con letras sencillas y emotivas que conectan con el público.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de actividades refuerzan el acceso a la cultura y el arte, permitiendo que la ciudadanía disfrute de espectáculos de alto nivel sin perder el sentido comunitario. Además, subrayaron que la música es una herramienta poderosa para promover la paz y la convivencia, especialmente en fechas donde la unión familiar cobra un significado especial.

El concierto está dirigido a todo público y representa una oportunidad para que familias, jóvenes y personas adultas mayores compartan una noche distinta, envuelta en sonidos que evocan tradición, fe y esperanza. Asimismo, se busca que el Teatro Algarabía continúe consolidándose como un espacio cultural de referencia en el municipio.

Con esta presentación, Tlalnepantla reafirma su compromiso con la promoción cultural y el fortalecimiento de los valores que dan sentido a la vida comunitaria. La invitación está abierta: la música espera para unir corazones en esta Navidad.