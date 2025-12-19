Participación política de las mujeres centra foro organizado por el IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizó el conversatorio La participación política de las mujeres: motor para el avance de las agendas de derechos, con el objetivo de analizar el papel que han tenido las mujeres en la ampliación y garantía de derechos desde distintos espacios de acción política y social.

El encuentro se llevó a cabo de manera virtual y formó parte de las actividades de los 16 Días de Activismo para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil que expusieron distintas perspectivas sobre la incidencia política de las mujeres más allá de los cargos de elección popular.

Durante el conversatorio, Alejandra Benítez, coordinadora de Cuidados en Oxfam México, señaló que la participación política de las mujeres ha permitido incorporar al debate público problemáticas vinculadas con la discriminación estructural por razones de sexo y género.

Indicó que esta participación ha contribuido a visibilizar temas relacionados con la vida cotidiana y los cuidados, así como a cuestionar modelos centrados en la productividad y la explotación de recursos.

Fernanda Castro Tarinda, oficial de incidencia social del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), destacó que la acción política de las mujeres también se ejerce a través del activismo, la protesta social y la apropiación del espacio público. Recordó que avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, como la despenalización del aborto en 24 entidades federativas, han sido resultado del trabajo sostenido de organizaciones feministas y del movimiento conocido como marea verde.

Regina de Lira Molina, integrante de la colectiva #MenstruaciónDignaMéxico, afirmó que la inclusión de experiencias corporales como la menstruación en la agenda pública ha sido uno de los aportes recientes de la participación política de las mujeres.

Señaló que el activismo y la presencia de mujeres en espacios legislativos contribuyeron a la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos de gestión menstrual.