La magia del hielo llega a Tlalnepantla con la apertura de la pista en el Deportivo Cri-Cri

La temporada decembrina comenzó con entusiasmo en Tlalnepantla gracias a la inauguración de la pista de hielo instalada en el Deportivo Cri-Cri, un espacio que desde su primer día reunió a decenas de familias que acudieron para disfrutar de una experiencia recreativa pensada para todas las edades.

Desde tempranas horas, niñas, niños, jóvenes y personas adultas se dieron cita en el deportivo para vivir la llamada magia sobre hielo, una de las actividades más esperadas de la temporada navideña. El ambiente estuvo marcado por la convivencia familiar, la música y la emoción de quienes por primera vez se colocaron los patines para deslizarse sobre la pista.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el show en vivo de Roncaly, espectáculo que logró captar la atención del público con vistosas coreografías, luces y una puesta en escena que combinó el patinaje artístico con elementos visuales y musicales. La presentación arrancó aplausos y expresiones de asombro entre las y los asistentes, quienes se congregaron alrededor de la pista para no perder detalle.

El evento permitió que las familias compartieran un momento de recreación en un entorno seguro, fomentando la convivencia y el uso de los espacios públicos durante las fiestas decembrinas. Para muchos asistentes, la pista de hielo representa una oportunidad de disfrutar actividades que normalmente no están disponibles en la vida cotidiana del municipio.

Madres y padres de familia señalaron que este tipo de iniciativas ayudan a fortalecer la unión familiar y brindan opciones de entretenimiento para las y los jóvenes, especialmente durante el periodo vacacional. Además, destacaron la importancia de contar con espacios accesibles donde las familias puedan reunirse y celebrar la temporada navideña.

El Deportivo Cri-Cri se transformó en un punto de encuentro para la comunidad, con una afluencia constante de personas que acudieron tanto a patinar como a presenciar el espectáculo. Personal del lugar apoyó a los asistentes con indicaciones básicas para el uso de la pista, así como con medidas de seguridad para garantizar una experiencia ordenada.

Autoridades municipales informaron que la pista de hielo permanecerá abierta durante la temporada, con el objetivo de que más habitantes de Tlalnepantla puedan disfrutar de esta atracción. Se espera que en los próximos días continúen las actividades y presentaciones especiales que forman parte del programa navideño.

Con esta apertura, Tlalnepantla se suma a las celebraciones decembrinas ofreciendo un espacio de esparcimiento que promueve la convivencia, el disfrute en familia y el espíritu navideño. La respuesta positiva del primer día anticipa una alta participación de la ciudadanía, consolidando al Deportivo Cri-Cri como uno de los principales puntos de reunión durante estas fiestas.