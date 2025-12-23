Arranca programa de sustitución de taxis para avanzar hacia la electromovilidad

La Ciudad de México arrancó el Programa de Sustitución del Transporte Público Individual 2025, estrategia orientada a renovar la flota de taxis mediante la chatarrización de unidades con más de una década de antigüedad y su reemplazo por vehículos nuevos, preferentemente híbridos o eléctricos.

El esquema contempla apoyos económicos directos para las personas concesionarias, con montos diferenciados según el tipo de unidad adquirida, y forma parte de una política más amplia de modernización del transporte concesionado y transición hacia la electromovilidad.

De acuerdo con las el Gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, el programa otorga 120 mil pesos para la sustitución por un vehículo de combustión más eficiente, 150 mil pesos si se opta por un automóvil híbrido y hasta 200 mil pesos en caso de adquirir un taxi totalmente eléctrico.

El objetivo es incentivar la reducción de emisiones contaminantes, mejorar las condiciones del servicio y renovar un parque vehicular que cumple un papel relevante en la movilidad diaria de la capital.

En la Ciudad de México se realizan alrededor de 17 millones de viajes diarios por distintos medios de transporte. Dentro de ese universo, el servicio de taxi mantiene un peso significativo: cerca de 600 mil personas lo utilizan cada día en la capital y, en la zona metropolitana, se estima que se efectúan alrededor de un millón de viajes diarios en este tipo de unidades.

Las autoridades aseguraron que la modernización del taxi impacta en la movilidad, así como en la economía de miles de familias que dependen de esta actividad.

Arranca programa de sustitución de taxis para avanzar hacia la electromovilidad

Renovación de la flota

Durante la presentación del programa se realizó la chatarrización simbólica de taxis que ya cumplieron su vida útil, como parte del proceso para retirar de circulación unidades antiguas y sustituirlas por vehículos más seguros y menos contaminantes.

El Gobierno capitalino informó que existe una alta demanda para acceder a estos apoyos, debido al interés de los concesionarios en renovar sus unidades y mejorar sus condiciones de trabajo.

En el balance de 2025, las autoridades reportaron que se sustituyeron alrededor de 800 unidades de transporte concesionado, que incluyen taxis y microbuses. Tan solo en el caso del transporte colectivo, se renovaron 500 microbuses, mientras que el resto correspondió a taxis. Para 2026, la meta es incrementar el alcance del programa y sustituir al menos mil taxis adicionales.

El esquema de sustitución se complementa con gestiones para reducir el costo de los vehículos eléctricos e híbridos. La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que se mantienen negociaciones con empresas armadoras para ofrecer precios más accesibles, de manera que los apoyos gubernamentales permitan a los concesionarios adquirir unidades nuevas en condiciones competitivas frente a los vehículos de combustión tradicional.

Arranca programa de sustitución de taxis para avanzar hacia la electromovilidad

Tecnología, seguridad y capacitación

Además de la renovación vehicular, el programa contempla otros ejes estratégicos. Uno de ellos es la modernización tecnológica del servicio de taxi mediante el desarrollo de una aplicación propia que permita solicitar viajes de forma segura y eficiente, con el objetivo de fortalecer la competitividad del taxi frente a otras plataformas de transporte.

Otro componente es la seguridad. El plan incluye la incorporación de sistemas de geolocalización, botones de pánico, videocámaras y mecanismos de monitoreo, tanto para proteger a las personas usuarias como a las y los conductores. De acuerdo con las autoridades, se trata de un enfoque integral que busca reducir riesgos y generar mayor confianza en el servicio.

Asimismo, se anunció un programa de capacitación para las personas operadoras de taxi, con énfasis en atención al usuario y preparación turística, de cara a eventos internacionales como el Mundial de Futbol. Las nuevas unidades también contarán con una cromática renovada, que será parte de la imagen del transporte durante ese evento.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la transformación del taxi es parte de la construcción de un modelo de ciudad con transporte moderno, seguro, asequible y sustentable. Dijo que el avance hacia la electromovilidad es una prioridad para reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida en la capital, y afirmó que el Gobierno no abandonará al sector, sino que continuará apoyándolo en los próximos años.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, exlicó que el número de taxis en operación permanente se ha reducido de manera significativa en los últimos años, por lo que consideró indispensable fortalecer al gremio mediante apoyos directos, renovación de unidades y herramientas tecnológicas que mejoren su competitividad.

Indicó que para 2026 se prevé ampliar el presupuesto destinado a este fin y aumentar el número de unidades sustituidas.

Desde el ámbito local, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, dijo que el programa es importante tanto para el transporte público, como también para la recuperación del espacio urbano y la imagen de la ciudad, al retirar vehículos en mal estado que permanecen abandonados en la vía pública.