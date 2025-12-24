¿Habrá hoy No Circula este 25 de diciembre en CDMX? ¡No te confíes! El programa Hoy No Circula continúa funcionando con normalidad este 25 de diciembre (Unsplash)

Con motivo de la celebración de Navidad, surge la duda entre automovilistas sobre si el programa Hoy No Circula aplica este 25 de diciembre en la Ciudad de México.

El Hoy No Circula establece medidas aplicables a la circulación vehicular con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de automóviles que circulan en la Ciudad de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha anunciado alguna suspensión especial del programa Hoy No Circula con motivo de la Navidad, por lo que, a pesar de lo que se puede llegar a pensar, este jueves 25 de diciembre, continuará operando de manera regular.

Así que, si desconoces si tu automóvil entra dentro del Hoy No Circula, aquí te contamos cuáles son los vehículos que no podrán circular por la Ciudad de México y zona metropolitana esta Navidad.

¿Qué automóviles no circulan este 25 de diciembre?

Los vehículos que no podrás circular este jueves 25 de diciembre son aquellos con el engomado de color verde, el último dígito numérico de la placa de circulación 1 o 2, además del holograma 1 y 2.

Asimismo, los autos foráneos con placas extranjeras no circulan conforme a la terminación de su placa y de lunes a viernes desde las 05:00 horas hasta las 11:00 de la mañana.

No obstante, podrán circular aquellos vehículos que cuenten con un permiso para que puedan trasladar a personas para su atención médica, o atender emergencias a pesar de que tengan una de las características antes mencionadas.

¿Cómo saber si tu carro podrá circular este 25 de diciembre?

Si aún tienes dudas sobre si tu carro podrá circular este jueves 25 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad de México ha puesto a tu disposición una plataforma para que puedas conocer qué días circula tu auto.

Para ingresar a esta plataforma, lo único que deberás hacer es buscar “¿Qué días no circulo?” e ingresar a la página web de la Ciudad de México.

Dentro tendrás que seleccionar cuál es el holograma que tiene tu automóvil, así como el último dígito de la placa. Con estos datos, le das click en consultar y automáticamente te arroja qué días tu automóvil no circulará en los próximos 6 meses.