Invitan a familias de Naucalpan a disfrutar la pista de hielo en el Parque La Hormiga

Con el objetivo de fomentar la convivencia familiar, el uso del espacio público y el disfrute de la temporada decembrina, el Gobierno de Ciudad Naucalpan invita a la población a visitar la pista de hielo instalada en el Parque La Hormiga, ubicado en la colonia Valle Dorado.

Este espacio recreativo estará disponible del 20 de diciembre al 20 de enero, ofreciendo a niñas, niños, jóvenes y adultos la oportunidad de vivir una experiencia invernal sin salir del municipio. La pista de hielo se presenta como una alternativa gratuita para compartir momentos en familia y fortalecer el sentido de comunidad durante las fiestas de fin de año.

Autoridades municipales destacaron que la instalación de la pista forma parte de una estrategia para recuperar y revitalizar los espacios públicos, acercando actividades recreativas a las colonias y evitando traslados largos o gastos adicionales para las familias. El Parque La Hormiga fue acondicionado para recibir a los visitantes en un ambiente seguro, ordenado y accesible.

Durante la temporada, personal capacitado estará presente para orientar a quienes patinan por primera vez y para garantizar el correcto funcionamiento de la pista. Además, se contará con medidas básicas de seguridad para prevenir accidentes y brindar una experiencia agradable a todas y todos los asistentes.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan señaló que este tipo de iniciativas buscan que las familias puedan convivir, compartir y disfrutar juntas, reforzando valores como la unión, el respeto y la convivencia pacífica. La pista de hielo se ha convertido en un punto de encuentro donde vecinos de distintas edades pueden coincidir y disfrutar de actividades recreativas en un entorno comunitario.

Asimismo, se informó que la pista no brindará servicio los días 25 de diciembre y 1 de enero, por lo que se recomendó a la ciudadanía tomar en cuenta estas fechas al planear su visita. El resto de los días, el espacio permanecerá abierto dentro de los horarios establecidos por la administración municipal.

Vecinas y vecinos de Valle Dorado y colonias cercanas señalaron que contar con este tipo de actividades en su comunidad representa una opción positiva para el entretenimiento familiar durante las vacaciones, especialmente para niñas y niños que permanecen en casa durante este periodo.

El Gobierno municipal reiteró su invitación a la ciudadanía para acudir al Parque La Hormiga, disfrutar de la pista de hielo y sumarse a la recuperación de los espacios públicos como lugares de encuentro, alegría y convivencia.

“Cuando la ciudad se disfruta juntas y juntos, la esperanza también se fortalece”, destacaron autoridades locales, al subrayar que estas acciones buscan construir un Naucalpan más cercano, participativo y enfocado en el bienestar de sus habitantes durante la temporada navideña.