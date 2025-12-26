Luces de Invierno CDMX 2025: fechas y artistas que estarán en el Zócalo hoy, viernes 26 de diciembre

Conciertos en el Festival Luces de Invierno Las actividades navideñas continúan en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como parte de la Verbena Navideña 2025.

La Ciudad de México ha consolidado los eventos festivos de fin de año como una de las épocas de entretenimiento más esperadas en la capital, iniciando por la inauguración de la Verbena Navideña en el Centro Histórico de la ciudad, seguida del festival Luces de Invierno en su edición 2025-2026.

Este evento, caracterizado por ser una celebración cultural y artística que toma lugar en el Zócalo capitalino, fue inaugurado el día sábado 20 de diciembre por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y cerrará hasta el 4 de enero de 2026.

El programa contempla 76 conciertos en un escenario principal, cuyas propuestas musicales abarcan una gran variedad de géneros; entre ellos, destacan la música norteña, el rock, la música tropical, el mariachi y danzón.

Este viernes 26 de diciembre, en su séptimo día, el festival Luces de Invierno tiene programados nuevos conciertos para el público mexicano y los turistas visitantes, por lo que te contaremos en esta nota cuáles son los artistas que subirán al escenario y, de este modo, no te pierdas la experiencia musical.

Cartelera Luces de Invierno CDMX 2025: ¿Cuáles son los conciertos este viernes 26 de diciembre?

La Verbena Navideña continúa ofreciendo actividades artísticas para mexicanas y mexicanos, así como turistas, que habitan la Ciudad de Mexico en esta época decembrina de fiestas y espíritu de convivencia.

Este viernes se lleva a cabo el séptimo día de los eventos musicales en la plaza del Centro Histórico, conciertos que celebran la música y sonido de todas partes del mundo al presentar distintos géneros en su escenario principal.

Hoy, el Zócalo recibirá una mezcla de música a lo largo del día, desde jazz hasta electrónica; dichos artistas confirmados en la cartelera, son los siguientes:

DJ Lashenka: 16:00 horas.

16:00 horas. El Poder del Barrio: 17:00 horas.

17:00 horas. Jazz & Flow (Orquesta Nacional de Jazz): 18:00 horas.

18:00 horas. Hispana: 19:00 horas.

19:00 horas. Baby Volcano (GUA): 20:10 horas.

Los conciertos realizados en el festival Luces de Invierno son gratuitos y están abiertos al público en general.

Otras actividades de la Verbena Navideña 2025

La Verbena Navideña, inaugurada el sábado 20 de diciembre y vigente hasta el 4 de enero de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, ofrece más que sólo conciertos para la población mexicana y grupos turistas que visitan el país.

En caso de que desees esperar por un artista en específico o los conciertos no sean tu tipo de té, existen más actividades en este festival navideño que puedes disfrutar con tu familia, amistades o pareja; entre dichas actividades, encontramos: