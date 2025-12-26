Publican costos operativos para trabajadores de Uber y Didi; repartidores alertan riesgo

Repartidores DiDi (Edgar Negrete Lira)

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó los nuevos porcentajes de exclusión del ingreso neto para que trabajadores de plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi cuenten con protección completa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que ha causado molestia a repartidores y conductores, quienes aseguran que los descontentos carecen de respaldo técnico y son ilógicos.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, los porcentajes de exclusión que aplicarán a partir del 1 de enero de 2026 será del 48% descuento para vehículos eléctricos o análogos, un equivalente a 18 mil 427 pesos; el 32% de descuento para los motociclistas, cerca de 14 mil pesos; y será el 3% descuento para aquellos que conduzcan bicicletas, lo que equivale a 9 mil 878 pesos —296 pesos más que el salario mínimo mensual, considerando que para 2026 será de 9 mil 582.47 pesos—.

La publicación se da luego de una prueba piloto de seis meses para la incorporación de las personas trabajadoras de plataformas digitales al régimen obligatorio del seguro social, pese a que los trabajadores solicitaron mesas de trabajo tras detectar pérdidas.

Saúl Gómez, representante de Repartidores Unidos de México, quien lleva 10 años como repartidor en bicicleta, informó en entrevista con este diario que durante la prueba piloto los repartidores en bici alcanzaron pérdidas entre el 25% y 30% los motociclistas del 45% y los conductores de automóvil de hasta un 56% debido a que las aplicaciones tuvieron que incrementar sus costos.

Detalló que como se obliga a las empresas a cubrir seguridad social, aumentaron significativamente los costos y disminuyó la demanda de los usuarios.

“Esto significa menos dinero para llevar a nuestras casas. No se vale que querer mejorar un derecho termine afectando nuestros bolsillos… La Secretaría del Trabajo se hizo de oídos sordos, sabía que se incrementarían los precios y salieron a decir en la mañanera que Uber no tenía derecho a subir sus costos y claro que lo tiene”.

Aseguró que es lo mismo con el impuesto del 2% a las plataformas por “uso de infraestructura vial” aprobado por la Suprema Corte de Justicia, aprobado este noviembre, que termina afectando sus ingresos.

Es por ello que ven con preocupación dichos porcentajes que, “no tienen un respaldo técnico ni lógico y responden a objetivos políticos y maniqueos, ya que sólo buscan incrementar cifras del empleo formal”, dijo.

Señaló que la medida, lejos de beneficiar a repartidores y conductores, pone en riesgo al modelo de trabajo como se conoce y los ingresos de millones de familias mexicanas que ganan a través de plataformas.

“Los costos operativos no es que estén mal, la verdad es que lo que pretenden los sindicatos con quien se reúne el Gobierno, pues es que desaparezca el modelo de trabajo, que deje de ser libre, y se convierte en un empleo tradicional, de ocho horas, con una zona fija de trabajo”, mencionó.

Saúl comentó que para los repartidores ciclistas lo más preocupante es que la Secretaría del Trabajo ha dicho que los que menos alcanzan la figura social en plataformas son las bicicletas porque se cree que trabajan menos de 18 horas al mes.

“Yo tengo otros datos, yo te puedo decir que se trabaja más en bicicleta y que la Secretaria del Trabajo no se está dando cuenta de que a lo mejor los de bicicleta están dando un mensaje que ellos no entienden, que es: yo no quiero el seguro y lo que hago es que cuando veo que voy a llegar al umbral me cambio de plataforma; como no es sumable lo que yo saco en Uber, Rappi y Didi, tiene que ser en una sola plataforma para que yo tenga este Seguridad Social, a lo mejor no me interesa tener Seguridad Social, entonces por eso me cambio de plataforma”.

Suman más de 1.2 millones de empleos al IMSS

Los trabajadores por aplicación suman más de 1.2 millones de empleos al IMSS, la cifra sobrepasa industrias consolidadas como la agricultura, ganadería, pesca y la minería juntas.

“Se los dijimos y se los repetimos, un mal cálculo de costos operativos pone en riesgo el empleo de millones de mexicanos; ponen en riesgo nuestros bolsillos y el bienestar de los conductores y repartidores”.

El representante señaló que la medida es el resultado de basar políticas públicas en reuniones con sindicatos que no representan a los trabajadores reales, “son oportunistas y buscan su beneficio individual. Mientras los burócratas se encierran con organizaciones de escritorio, nosotros tenemos los datos reales porque somos quienes estamos en la calle, codo a codo con los compañeros”.

“Nuestra representatividad nace de la base, no de un registro oficial que ustedes quieren imponer para controlarnos. No se preocupen por nuestra estructura; nos van a escuchar sí o sí, porque la fuerza del reparto está en las calles y no en sus oficinas… Desde Repartidores Unidos de México no dejaremos de evidenciar los retos que tenemos como comunidad y seguiremos exigiendo soluciones reales y sostenibles”.