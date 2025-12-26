Reemplacamiento 2026: así será en el Edomex Conoce quiénes tendrán que renovar sus placas durante 2026 en el Estado de México (Crisanta Espinosa Aguilar)

Es oficial, conoce quiénes tendrán que renovar sus placas durante el año fiscal 2026 en el Estado de México para evitar posibles sanciones.

Se aproxima el cierre de año y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México ha publicado en la Gaceta Oficial el calendario de renovación de placas para el ejercicio fiscal 2026.

¿Quiénes tienen que renovar sus placas en el Edomex en 2026?

De acuerdo con lo publicado por Oscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas del Estado de México, quienes tendrán que renovar sus placas durante el 2026 son aquellos contribuyentes cuyas placas de circulación hayan sido expedidas en el ejercicio fiscal 2021 y la tarjeta de circulación establezca una vigencia del 1° de enero al 31 de agosto de 2026.

Estas personas deberán realizar el trámite de acuerdo con el último dígito del número de placa del vehículo, según el siguiente calendario:

Placas que terminan en 1 y 2: Renovación en abril de 2026.

Renovación en abril de 2026. Placas que terminan en 3 y 4: Renovación en mayo de 2026.

Renovación en mayo de 2026. Placas que terminan en 5 y 6: Renovación en junio de 2026.

Renovación en junio de 2026. Placas que terminan en 7 y 8: Renovación en julio de 2026.

Renovación en julio de 2026. Placas que terminan en 9 y 0: Renovación en agosto de 2026.

No obstante, las placas de circulación expedidas entre septiembre y diciembre de 2021, conservarán la vigencia señalada en la tarjeta de circulación.

Por lo que estas deberán ser renovadas dentro de los quince días hábiles posteriores a su vencimiento o de forma anticipada conforme al anterior calendario.

¿Qué costo tiene la renovación de placas en el Edomex?

A pesar de que ya se anunció el calendario de renovación de placas para el Estado de México durante el 2026, aún no se han publicado los costos oficiales de este trámite.

De cualquier modo, aquí te decimos cuáles fueron los precios del 2025 para este trámite:

Vehículos de servicio particular: $1,075

Vehículos particulares de carga comercial: $2,245

Motocicletas: $800

¿Cómo realizar el trámite de reemplacamiento Edomex 2026?

El trámite de renovación de placas del Estado de México puedes realizarlo totalmente en línea, con el beneficio de poder agendar una cita para recogerlas, o bien solicitar que se entreguen a domicilio.

Cualquiera que sea la modalidad, estos son los documentos que necesitarás:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma del propietario

vigente con fotografía y firma del propietario CURP

Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo

y documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo Comprobante de domicilio vigente en el Estado de México con vigencia no mayor a 3 meses

vigente en el Estado de México con vigencia no mayor a 3 meses Placas anteriores , trasera, delantera, baja o documento jurídico que acredite el robo, extravío o carencia de una o ambas placas

, trasera, delantera, baja o documento jurídico que acredite el robo, extravío o carencia de una o ambas placas Comprobante de pago de contribuciones del trámite

Si quien realizará el trámite se trata de una persona jurídica colectiva, además de lo anterior también deberá presentar un poder notarial para Actos de Administración, de Dominio o Especiales para trámites de control vehicular e identificación del representante legal.